Ca mắc Covid-19 mới ở Hà Nội không khai báo y tế, giấu thông tin khiến 2.000 công nhân có nguy cơ bị ảnh hưởng

Theo Tuổi Trẻ Online, thông tin này được Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết trong cuộc họp với Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng vào sáng 6/7, ngay sau khi bùng phát 2 ổ dịch tại Đông Anh (4 ca), Mỹ Đức (5 ca) và Hoàng Mai (1 ca). Trong đó, ca bệnh H.V.H (Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội) là ca bệnh đầu tiên ở Đông Anh đã vi phạm quy định khai báo y tế.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, trường hợp này có tiếp xúc với ca bệnh dương tính ở Bắc Giang trong ngày 26 - 27/6, nhưng không khai báo. Từ ngày 28/6 - 3/7, H.V.H vẫn tiếp tục đi làm. Ngày 1/7, H.V.H có biểu hiện ho sốt, được y tế cơ quan yêu cầu về nghỉ và khai báo ở trạm y tế xã, nhưng người này không thực hiện. Đồng thời đã giấu việc đi, đến, ở vùng có nguy cơ cao, khiến công tác phòng dịch gặp khó khăn. Từ trường hợp này đã khiến 3 người khác trở thành F1, trong số 3 F1 có 1 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp, từ đó có nguy cơ ảnh hưởng tới 2.000 công nhân khác.