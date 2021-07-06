Ca mắc Covid-19 mới ở Hà Nội không khai báo y tế, giấu thông tin khiến 2.000 công nhân có nguy cơ bị ảnh hưởng

Đời sống 06/07/2021 15:00

Ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở Đông Anh (Hà Nội) có tiếp xúc với ca bệnh ở vùng dịch Bắc Giang nhưng không khai báo y tế.

Theo Tuổi Trẻ Online, thông tin này được Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết trong cuộc họp với Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng vào sáng 6/7, ngay sau khi bùng phát 2 ổ dịch tại Đông Anh (4 ca), Mỹ Đức (5 ca) và Hoàng Mai (1 ca). Trong đó, ca bệnh H.V.H (Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội) là ca bệnh đầu tiên ở Đông Anh đã vi phạm quy định khai báo y tế.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, trường hợp này có tiếp xúc với ca bệnh dương tính ở Bắc Giang trong ngày 26 - 27/6, nhưng không khai báo. Từ ngày 28/6 - 3/7, H.V.H vẫn tiếp tục đi làm. Ngày 1/7, H.V.H có biểu hiện ho sốt, được y tế cơ quan yêu cầu về nghỉ và khai báo ở trạm y tế xã, nhưng người này không thực hiện. Đồng thời đã giấu việc đi, đến, ở vùng có nguy cơ cao, khiến công tác phòng dịch gặp khó khăn. Từ trường hợp này đã khiến 3 người khác trở thành F1, trong số 3 F1 có 1 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp, từ đó có nguy cơ ảnh hưởng tới 2.000 công nhân khác.

Ca mắc Covid-19 mới ở Hà Nội không khai báo y tế, giấu thông tin khiến 2.000 công nhân có nguy cơ bị ảnh hưởng - Ảnh 1
Ca bệnh làm lây lan COVID-19 ở Đông Anh không thực hiện quy định về khai báo y tế - Ảnh minh họa: Báo Lao động

Còn đối với trường hợp ca bệnh Mỹ Đức đã truy vết được 81 trường hợp F1 và đang xét nghiệm. Số người liên quan là 28 và đã lấy mẫu được 16 trường hợp.

Trong khi đó, ca bệnh trú tại Tân Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai là F1 tiếp xúc với 4 bệnh nhân dương tính ở Thanh Hóa (lái xe taxi chở 4 bệnh nhân Thanh Hóa dương tính trên chuyến bay VN286 ngày 3-7 từ TP.HCM ra Hà Nội). Trường hợp này được phát hiện qua công tác giám sát chủ động.

Phó giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung nhận định tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ vẫn mắc ngoài cộng đồng ở mức cao vì Hà Nội đã ghi nhận thêm những ổ dịch mới. Theo ông Chung, trước mắt tập trung khoanh vùng xử lý dịch, thần tốc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan tới các ca mắc mới ở Đông Anh, Mỹ Đức, Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị huyện Mỹ Đức khẩn trương chuyển các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà và phải có phân công tổ dân phố giám sát chặt. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị huyện Đông Anh phải tiếp tục truy vết khẩn trương, không bỏ sót, phân loại các đối tượng có nguy cơ

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