NÓNG: Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh các cấp đi học trở lại từ 10/7/2021

Xã hội 06/07/2021 11:19

Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi tờ trình tới UBND Thành phố về việc cho học sinh Hà Nội trở lại trường từ ngày 10 - 24/7 để hoàn thành nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021.

Cụ thể, theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 5/7, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết sở vừa trình UBND thành phố xem xét, đồng ý cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTS, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố tiếp tục đến trường học trở lại từ ngày 10/7 đến ngày 24/7/2021.

Trong hai tuần này, các trường, trung tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm học 2020-2021 mà trước đó, phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

NÓNG: Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh các cấp đi học trở lại từ 10/7/2021 - Ảnh 1
Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh các cấp đi học trở lại từ 10/7/2021 - Ảnh: Internet

Trong tờ trình, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý trước và trong thời gian học sinh trở lại trường học, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Trước đó, từ ngày 3/5, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ra công điện quyết định cho học sinh các cấp ngừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Đến nay đã hơn 2 tháng, học sinh phải tạm ngưng mọi hoạt động học tập tại trường và chuyển sang hình thức online. Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của sở GD&ĐT về việc điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021. Theo đó, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.

NÓNG: Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh các cấp đi học trở lại từ 10/7/2021 - Ảnh 2
Đã hơn 2 tháng, học sinh phải tạm ngưng mọi hoạt động học tập tại trường và chuyển sang hình thức online - Ảnh minh họa: Internet

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, theo thông tin mới nhất từ VnExpress, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 6/7 thông báo ghi nhận 9 người dương tính nCoV, gồm 5 người trong một gia đình, 3 F1 và một lái xe taxi, nâng số ca hai ngày qua lên 10. Các ca này Bộ Y tế chưa định mã số bệnh nhân, xem như nghi nhiễm. Chuỗi lây nhiễm mới này chấm dứt 9 ngày Hà Nội không ghi nhận ca Covid-19 cộng đồng.

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Từ khóa:   Covid-19 Hà Nội chi phí cách ly khai giảng mùa dịch

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