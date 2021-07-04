Hà Nội: Mẹ bắt con gái quỳ vì 7 năm học sinh giỏi mà thi rớt lớp 10, đằng sau là câu chuyện nhói lòng

Trong lúc ấy, hình ảnh bé gái sợ hãi quỳ gối ở lối đi nhỏ trong khuôn viên trường trước gương mặt giận dữ của mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo báo Lao Động, sự việc diễn ra ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội). Thời điểm đó, nhiều người chứng kiến thấy người phụ nữ định vung tay đánh con ngay giữa sân trường cùng tiếng quát lớn: “quỳ xuống, mày không quỳ tao đánh chết mày luôn”.

Chia sẻ trên Báo Lao động, TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) cho biết, ngày xảy ra sự việc, ông không ở trường, sau đó đã nhận được báo cáo sự việc từ các thầy cô.

Đến khi một vài người tiến đến can ngăn thì người mẹ tiếp tục bày tỏ bức xúc:"Để yên cho tôi dạy con. 7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư người ta cũng không thèm nhận".

Theo thầy Hòa, lý do xảy ra sự việc trên là do con gái thi lớp 10 được 32 điểm, trong khi điểm chuẩn vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là 40 điểm. Phụ huynh này trước đó đã đóng phí đăng ký sớm (phí giữ chỗ vào trường), nhưng theo thầy Hoà khi được cộng 2 điểm phí giữ chỗ thì học sinh này vẫn không đủ điểm vào trường.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm sau đó cũng đã hoàn lại phí giữ chỗ cho gia đình nữ sinh trên: "Tôi cũng nghe nói cô ấy đánh con để gây áp lực mong nhà trường nhận học sinh. Nhưng sau khi cán bộ tuyển sinh khuyên giải, phòng tài vụ hoàn trả 100% số tiền cô ấy đóng trước đó thì vị phụ huynh này bảo thôi không học và đi về".

"Theo tìm hiểu, tôi được biết cả gia đình học sinh này vừa trải qua biến cố lớn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng với sự đau thương do mất người thân đã khiến học sinh và phụ huynh chịu nhiều tổn thương" - thầy Hòa chia sẻ.

Theo thầy Hoà, mỗi học sinh có một điểm số thi khác nhau và các trường cũng có những điểm chuẩn khác nhau. Mỗi con có một năng lực nhất định, nếu không học tiếp được thì cũng còn các trường nghề.

Ngay cả những trường công lập cũng có những mức điểm chuẩn khác nhau, các con nên lượng sức mình để vào được trường phù hợp. Nếu điểm số vẫn khó đạt để vào trường công thì vẫn còn những trường tư lấy ở mức điểm khác nhau. Phụ huynh và con nên vui vẻ vào trường nào phù hợp. Sau đó, hãy để trẻ phấn đấu".

Được biết, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 93.000 học sinh trên địa bàn thành phố. Điểm chuẩn cao nhất của thành phố năm nay vẫn thuộc về trường THPT Chu Văn An với 53,3 điểm (tiếng Anh). Tiếp đó là THPT Kim Liên với 50,25 điểm và THPT Yên Hòa với 50 điểm.

Thiết nghĩ phụ huynh nên hiểu một điều đơn giản rằng, con học trường gì, học ở đâu, thi cử như thế nào, chọn nghề gì, làm gì sau này là tương lai, là lựa chọn của con. Nếu sự cố gắng của con không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của chúng ta thì cũng đừng rầy la mà hãy ở bên con động viên, chia sẻ. Đừng trút hết thảy tức giận lên con nếu kết quả không vừa ý. Vì suy cho cùng, điều quan trọng nhất mà chúng ta vẫn luôn mong cầu ở con cái đó là sự phát triển mạnh về thể chất, khỏe về tâm hồn đó sao?