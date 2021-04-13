Phụ huynh vụ nữ sinh lớp 10 bị xâm hại tập thể: 'Lúc đó say nên cháu không biết gì, không biết mình bị làm hại'

Tin nóng 13/04/2021 15:30

Công an đang điều tra nghi án một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn xâm hại tập thể sau khi uống say.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 12/4, lãnh đạo UBND xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nghi án một nữ sinh cấp 3 bị nhóm bạn học xâm hại tập thể trong lúc say rượu.

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Nữ sinh T. bị nhóm bạn xâm hại tập thể và quay clip tung lên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ông D. (trú tại địa phương) đã có đơn trình báo về việc con gái mình là T. (SN 2005, học sinh lớp 10) bị nhóm bạn xâm hại vào hồi tháng 1/2021. Vụ việc này nhanh chóng gây xôn xao trong dư luận. 

Cụ thể, vào trưa ngày 1/1, em L. (SN 2005, học sinh lớp 10, trường THPT L.P.) mời nhiều bạn cùng lớp đến ngôi nhà cũ (không có người ở) của gia đình ở xóm Sy, xã Kha Sơn để ăn cơm, trong đó có nữ sinh T. 

Sau đó, nữ sinh N.T.T. đi cùng một người bạn trong nhóm tới nhà L. Cả nhóm vừa ăn cơm, vừa uống rượu đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì T. bị say rượu nên ngủ luôn tại chỗ ăn cơm.

Thấy T. say không biết gì, 3 nam thanh niên (là bạn của L.) đã có hành vi quan hệ tình dục với T. Riêng L. cùng 2 người khác ở ngoài, dùng điện thoại di động quay video lại vụ việc này.

Cho đến ngày 26/3 vừa qua, một đoạn clip có độ dài 9 giây liên quan đến vụ việc của nữ sinh T. bị phát tán ra ngoài. Lúc này, nhà trường liên hệ với ông D. để thông báo và ngay sau đó, phụ huynh này đã đến cơ quan công an làm đơn tố giác.

Theo Đất Việt, mẹ nữ sinh T. cho biết bản thân chị chưa xem đoạn clip bị phát tán nhưng nghe mọi người bàn tán chị rất đau lòng. Hiện tại gia đình vẫn đang động viên cháu T., về sức khỏe cháu cũng không có vấn đề gì nhưng hiện cháu vẫn chưa thể đến trường học tập như bình thường. 

Mẹ nữ sinh cho biết, theo như lời T. kể lại thì hôm đó con chị đi họp lớp cũ, nhưng một số bạn đã rủ thêm vài người khác đến vì các bạn trong lớp cũ đi không đủ. Trong số những người đã thực hiện hành vi đồi bại với con chị cũng có người mà cháu không quen. Chỉ khi clip được phát tán lên mạng bạn bè hỏi đây có phải cháu không thì cháu mới ngớ người ra.  

"Cháu cho biết lúc đó say nên cháu cũng không biết gì, không biết mình bị làm hại. Đến khi bạn gái đưa về nhà, cháu ngủ hôm sau dậy thấy người mệt nên nghĩ là do uống rượu say nên vậy. Mấy hôm sau cháu vẫn đi học bình thường", mẹ của T. chia sẻ.

Bên cạnh đó, mẹ nữ sinh cũng cho biết, con gái không mấy khi uống rượu hay tụ tập bạn bè, chỉ đi họp lớp nên mới uống: "Bình thường cháu T. không mấy khi uống rượu và tụ tập cùng bạn bè. Hôm đó cháu đi họp lớp nên mới uống rượu. Nếu clip trên không bị tung lên mạng thì giờ gia đình tôi cũng không biết con mình bị làm hại để báo công an.

Sau khi gia đình làm đơn trình báo, phía gia đình mấy thanh niên có đến nhà xin và bảo chúng tôi giơ cao đánh khẽ, tuy nhiên tôi nghĩ việc này nên để công an xử lý".

Tính đến ngày 1/1, nữ sinh T. chưa đủ 16 tuổi. Do vụ việc có dấu hiệu của hành vi xâm hại người dưới 16 tuổi, Công an huyện Phú Bình đã chuyển đơn tố giác đến ng an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

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