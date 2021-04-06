Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng chuyển giới thành nữ để trốn lệnh truy nã

Tin nóng 06/04/2021 21:49

Tham gia vào đường dây buôn bán ma túy năm 2007, khi đồng bọn bị bắt đối tượng Bùi Văn Lĩnh đã bỏ trốn và chuyển giới thành nữ để trốn lệnh truy nã.

Thông tin từ Zing News cho biết, chiều 6/4, Công an TP. Hải Phòng thông tin về việc bắt giữ Bùi Văn Lĩnh (50 tuổi, trú xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) - người bị truy nã cách đây 14 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

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Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh) - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ công an, năm 2007, Bùi Văn Lĩnh tham gia vào đường dây ma túy do Phạm Thị Dung (hộ khẩu Hải Phòng, tạm trú Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu.

Khi đồng bọn bị bắt và biết mình bị cảnh sát truy nã, Lĩnh đã bỏ trốn. Đến năm 2012, ông ta được vợ bảo lãnh, viết đơn đầu thú và xin đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Hai năm sau, Lĩnh lại trốn khỏi bệnh viện và mất tích.

Gần đây, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng xác định Bùi Văn Lĩnh đã chuyển giới thành phụ nữ với tên mới Bùi Phương Linh (sinh năm 1981) để che giấu thân phận.

Ngày 31/3, ngay khi phát hiện đối tượng Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh) tại khu vực xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

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