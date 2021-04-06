Đề xuất xử phạt chuỗi cửa hàng bán thực phẩm sạch nhưng 'cá kho có GIÒI' 17 triệu đồng

Tin nóng 06/04/2021 21:07

Gần đây, thông tin về một khách hàng mua đồ ăn tại một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn sạch nhưng trong đó món cá kho có giòi bò lúc nhúc khiến nhiều người hoang mang.

Theo thông tin từ VTC, chiều 6/4, đại diện cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an kinh tế quận Thanh Xuân, cơ quan y tế quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội làm việc với chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood.

Đề xuất xử phạt chuỗi cửa hàng bán thực phẩm sạch nhưng 'cá kho có GIÒI' 17 triệu đồng - Ảnh 1
Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Đơn vị này bị cơ quan chức năng mời lên sau vụ việc khách phản ánh có giòi bò lúc nhúc trong cá kho mua tại cửa hàng ở phố Nguỵ Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại buổi làm việc, chủ cửa hàng thừa nhận việc bán cá kho cho anh Nguyễn Văn T. tối ngày 2/4 đã quá hạn sử dụng. Sau sự việc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch này đã đến gặp khách hàng xin lỗi, đề nghị bồi thường. 

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chuỗi hệ thống thực phẩm sạch CleverFood đã tạm đóng cửa toàn bộ 10 cửa hàng để rà soát lại.

Chủ cửa hàng tường trình cá kho nhập từ đơn vị khác vào ngày 30/3, có giá trị sử dụng trong vòng 24h. Hàng hoá trong quá trình chờ bộ phận mang đi tiêu huỷ nhưng nhân viên lại để lẫn vào sản phẩm khác dẫn đến bán cho khách cá kho quá hạn sử dụng vào tối ngày 2/4.

"Sau sự việc chúng tôi đã lập biên bản, chủ cơ sở cũng thừa nhận sai sót dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Chúng tôi đang tiến hành lập biên bản, thống nhất giữa các ngành trong đó có cơ quan công an, y tế xử phạt 17 triệu đồng đối với chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood. 

Mức xử phạt này cụ thể về lỗi để lẫn hàng hoá quá hạn sử dụng vào hàng hoá khác. Theo đó, quyết định xử phạt sẽ được ban hành vào ngày mai (7/4)", cán bộ Đội QLTT số 12 thông tin.

Trước đó sự việc khách hàng mua phải món cá kho có giòi tại cửa hàng đã khiến nhiều người bức xúc. 

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