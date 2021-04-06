BRVT: Tai nạn với xe khách, 2 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữa xe khách 16 chỗ với xe máy đi ngược chiều khiến 2 người tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VietnamPlus, vào chiều 6/4, các cơ quan chức năng của thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Xe khách 16 chỗ bị biến dạng một góc đầu - Ảnh: TTXVN

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 54+900 thuộc Quốc lộ 51 (thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ), xe khách loại 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 50LD-146.73 do tài xế Tô Trung Kiên (sinh năm 1983, thường trú tại xã Thạch Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) điều khiển, chạy theo hướng từ thành phố Bà Rịa về thị xã Phú Mỹ.

Xe khách 16 chỗ này đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 62FX-0030 đi ngược chiều, do ông Hồ Văn Ba (sinh năm 1977, thường trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển và chở sau một người phụ nữ (chưa rõ danh tính).

Cú va chạm khiến ông Ba tử vong tại chỗ, riêng người phụ nữ ngồi sau xe máy bị văng xa cách đó 20m và cũng tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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