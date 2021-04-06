‘Lưới trời lồng lộng’, 2 tên cướp bị người dân vây bắt sau khi giật dây chuyền tại TP.HCM

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản, hai tên cướp bị người dân vây bắt và giao cho công an huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing News, công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Quốc Duy (17 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) và Huỳnh Vi Khang (22 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng bị người dân khống chế chờ bàn giao công an địa phương - Ảnh: Zing News

Trước đó vào sáng cùng ngày, Duy lái xe máy chở theo Khang chạy nhiều vòng tại khu vực xã Xuân Thới Sơn. Khi đến khu vực chân Cầu Lớn, hai thanh niên thấy người phụ nữ đi xe máy một mình, trên cổ đeo sợi dây chuyền nên áp sát, giật tài sản của nạn nhân.

Bị giật sợi dây chuyền, nạn nhân liền hô hoán và cùng người dân trong khu vực đuổi theo, vây bắt được hai nghi phạm. Duy và Khang sau đó bị người dân khống chế và bàn giao cho công an địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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