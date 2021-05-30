Nóng: TP.HCM tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Xã hội 30/05/2021 12:59

Vì diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn TP đang ngày càng phức tạp, nên trong sáng nay, UBND TP.HCM đã ra quyết định tạm dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 30/5, tại cuộc họp khẩn về Covid-19 tại TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất dời kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đến ngày 22/6, thay vì trong hai ngày 2 và 3/6 như kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, TP.HCM đã quyết định tạm dừng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với hơn 83.000 thí sinh tham dự vì diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

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Ảnh minh họa: Internet

Được biết, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cũng đề xuất UBND TP cho hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên toàn TP, hoặc riêng quận này trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP HCM, năm nay có 83.324 thí sinh dự thi vào lớp 10. Trong đó, có 75.854 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp. 

Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia coi thi là 13.517 người. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chấm thi là 3.530 người.

Để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, những ngày này, hàng ngàn giáo viên có mặt ở các điểm tập trung tại địa bàn các quận, huyện để thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19, phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM. 

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có 140 điểm thi đặt tại các trường THCS, trong đó có 130 điểm thi thường và 10 điểm thi lớp 10 chuyên.

Theo quy định của UBND TP HCM, trường hợp thí sinh thi tuyển vào lớp 10 thuộc diện bắt buộc phải cách ly phòng chống dịch Covid-19 sẽ được xét vào lớp 10 công lập.

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