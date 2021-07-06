Cách ly 'mỗi người 1 phòng', anh chồng lén lút mang đồ ăn cho vợ bầu, hành động sau đó khiến ai nấy xuýt xoa

Hình ảnh người chồng ân cần chăm sóc vợ trong khu cách ly khiến cư dân mạng thầm xuýt xoa: "Anh xã đáng đồng tiền bát gạo".

Cụ thể, một video ngắn ghi lại cảnh hai vợ chồng phải xa nhau vì cách ly nhưng anh chồng vẫn quan tâm, chăm sóc cho vợ bầu chu đáo khiến dân tình không khỏi ghen tỵ. Đi kèm đó là dòng trạng thái: “Hành trình 21 ngày cách ly. Khi bạn không được gặp vợ nhưng vẫn tìm cách đưa đồ ăn cho vợ.” Anh chồng lén lút mang đồ ăn cho vợ - Ảnh: Internet Trong clip được Yan đăng tải, anh chồng cầm trên tay một bịch đồ ăn ngon rồi lén mang đồ đến cho vợ. Vì khu cách ly hạn chế tiếp xúc nên anh phải tìm vợ lén lút, cúi người len qua hành lang để đến được chỗ vợ đang ở. Hành động này khiến cộng đồng mạng thích thú, bật cười vì quá đáng yêu. Sau khi gặp vợ, chàng trai cũng chẳng dám trò chuyện lâu mà chỉ hỏi thăm vài câu thật nhanh, hôn lên bụng bầu rồi anh lại nhanh chóng đi về chỗ ở của mình.

Anh vội vàng hôn lên bụng bầu của vợ rồi "ai về phòng nấy" - Ảnh: Internet Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên cộng đồng mạng và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Phần lớn bày tỏ sự ngưỡng mộ người vợ khi có ông xã quan tâm, yêu thương vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có ý kiến khuyên nhủ chàng trai cũng như những người trong khu cách ly không nên làm như vậy bởi lẽ đây là khu cách ly, việc hạn chế tiếp xúc là điều cần thiết.

Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng dở khóc dở cười truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh người chồng vừa quệt nước mắt vừa chạy xe máy đuổi theo tiễn vợ đi cách ly. Theo người đăng tải clip thì chị vợ đang ngồi trên ô tô để tới điểm cách ly, chồng lấy xe máy đuổi theo để tiễn. Anh chồng không kìm được nước mắt trong lúc tiễn vợ đi cách ly - Ảnh: Internet Vừa đi anh vừa lấy tay quệt nước mắt khiến những người trên ô tô không khỏi xúc động. Chị vợ vừa giận vừa không biết làm gì, chỉ biết nhìn rồi gọi theo chồng kêu quay xe về, nhưng anh cứ phóng theo. "Về đi ba... ổng không nghe cứ chạy theo miết kìa". Dù trách chồng nhưng hẳn là chị vợ cũng cảm thấy chạnh lòng vì nghe giọng chị nức nở, nhìn và hiểu được trong gian khó, lúc hoạn nạn ốm đau, người nào thực sự thương mình. Hiện vẫn chưa rõ đoạn clip được ghi ở đâu và vào khoảng thời gian nào, vậy nhưng khoảnh khắc ngắn này cũng đủ khiến số đông chú ý. Giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có rất nhiều gia đình bị chia cắt, vợ xa chồng, mẹ xa con, cháu xa ông bà và ngay cả cha già mẹ già có bệnh nền ra đi mãi mãi. Hy vọng rằng, với những thông điệp và hình ảnh tích cực mạng xã hội chia sẻ mỗi ngày, mọi người sẽ thêm vững vàng và cùng nhau chiến thắng đại dịch.

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