Nghẹn ngào con gái nhỏ tựa cửa, lặng lẽ nhìn bố chở F0 qua nhà: 'Muốn ôm con nhưng chỉ biết kìm nén'

Hình ảnh người bố là cán bộ lái xe cấp cứu đi làm nhiệm vụ qua nhà, chỉ dám nhìn con gái từ xa khiến cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào.

Theo Zing, nhân vật chính trong bức ảnh gây xúc động MXH là anh Trần Minh Cường (sinh năm 1988), hiện đang là cán bộ lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Anh Cường cho biết, khi dịch Covid-19 ở Nghệ An diễn biến phức tạp, anh phải xa gia đình, trực chiến tại cơ quan. Ngoài công việc cấp cứu thông thường, đơn vị còn hỗ trợ đưa các ca dương tính đến nơi cách ly, điều trị hoặc đưa những người trong khu cách ly, phong tỏa đến bệnh viện khi có nhu cầu cấp cứu.

Bé gái nghe tiếng còi hú, vội chạy ra nhìn bố từ xa - Ảnh: Zing Khoảnh khắc khi anh đang lái xe cấp cứu chạy ngang nhà, cô con gái nhỏ là bé Diệp Chi, 5 tuổi, lặng lẽ đứng nhìn bố qua khe cửa được chị gái của anh Cường chụp lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Không có những cái ôm hay cuộc nói chuyện gần gũi, anh chỉ kịp ngoái đầu nhìn con qua lớp cửa kính rồi đi luôn. “Bình thường khi có dịp chạy xe đi qua nhà, tôi hay hú còi một tiếng dài để làm tín hiệu cho con gái. Thế rồi mỗi lần thấy tiếng còi xe cấp cứu, cháu đều chạy ra cổng ngóng bố. Dù rất nhớ, muốn ôm con vào lòng, tôi vẫn kìm nén, chỉ dám đứng từ xa, vẫy tay cho cháu vui", anh Cường chia sẻ với Zing. Vốn thân thiết với bố, bé Diệp Chi thời gian này tạm chấp nhận không còn được thấy, vui đùa cùng cha. Được biết, anh và đồng nghiệp trực gần như 24/24, mỗi ngày vận chuyển hàng trăm chuyến xe.

Trước đó, hình ảnh chiến sĩ công an ở Đà Nẵng ghé thăm nhà nhưng chỉ dám đứng nhìn con từ cổng cũng khiến nhiều người cảm động. Anh công tác tại Công an xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Chiến sĩ công an ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng ghé thăm nhà nhưng chỉ dám đứng nhìn con qua cánh cổng - Ảnh: Tuổi Trẻ Công An TP Đà Nẵng Những hình ảnh đầy xót xa về lực lượng tuyến đầu khi được lan truyền trên mạng xã hội đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Ai nấy đều mong cầu dịch bệnh sớm chấm dứt, đất nước được bình an để rồi, ai cũng được đoàn tụ bên gia đình!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghen-ngao-con-gai-nho-tua-cua-lang-le-nhin-bo-cho-f0-qua-nha-muon-om-con-nhung-chi-biet-kim-nen-411235.html