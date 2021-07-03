Khó lường: TP.HCM phát hiện 91 người nghi nhiễm Covid-19 trong 1 công ty Khu công nghệ cao

Ngay trong đêm 2-7, lực lượng y tế đưa các trường hợp này đi cách ly tập trung, nhưng do không đủ chỗ nên có 16 trường hợp quay về lại công ty ngủ tạm. Sáng 3-7, tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thêm chiều 2-7, Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức huy động 65 nhân viên y tế từ Bệnh viện Bình Dân, sinh viên ngành y của thành phố để xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho hơn 3.000 Công nhân tại công ty Nidec Sankyo.

Liên quan đến thông tin nhiều công nhân, người lao động Công ty TNHH Nidec Sankyo lo lắng vì phải tiếp tục làm việc chung với một số ca nghi mắc Covid-19, Ban quản lý Khu công nghệ cao chia sẻ với Thanh Niên, hiện tâm lý người lao động đã dần ổn định, do các trường hợp nghi mắc Covid-19 đã đưa đi cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để khẳng định kết quả.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cho biết hiện nay Khu công nghệ cao đang lập các khu cách ly cho người lao động, đồng thời trong chiều 3-7 tiếp tục đưa các F1 là công nhân, người lao động trong Khu công nghệ cao đi cách ly.

Trước đó, ngày 28.6, Công ty TNHH Nidec Sankyo có 1 trường hợp dương tính Covid-19 qua khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Sau khi phát hiện ca bệnh, địa phương đã khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho 2.800 công nhân làm việc ca ngày. Người lao động làm việc ca đêm được yêu cầu cách ly tại nhà để lực lượng y tế đến lấy mẫu.

Phía công ty, ban chấp hành công đoàn cơ sở đã làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao, công đoàn Khu công nghệ cao, thống nhất sử dụng toàn bộ 3 tầng nhà xe 2 bánh và một số khu vực trong các xưởng có thể tiếp nhận khoảng 3.000 chỗ để thiết lập khu vực nghỉ ngơi cho công nhân viên. Công ty hỗ trợ thêm phần ăn sáng giá trị 10.000 đồng/người/ngày cho tất cả người lao động trong thời gian bị phong tỏa trong công ty cho tới khi công ty được gỡ bỏ phong tỏa.

Công ty TNHH Nidec Sankyo bố trí cho công nhân ăn ngủ, sinh hoạt tại công ty - Ảnh: NLD

Đồng thời, công ty sẽ điều chỉnh sản xuất trong giờ chuẩn. Trong trường hợp bất đắc dĩ cần tăng ca đáp ứng nhu cầu sản xuất sẽ được trả 2 công (200% cho thời gian tăng ca). Lương trong thời gian bị phong tỏa của người lao động làm việc bình thường sẽ được trả đầy đủ và tăng ca trả 2 công (nếu có).

Trường hợp công ty không dàn xếp được công việc, thì được hỗ trợ lương cách ly là 70% (áp dụng chung cho công nhân viên chính thức). Trường hợp công ty dàn xếp được công việc, nhưng người lao động không làm việc sẽ không được hỗ trợ lương.

Trường hợp công nhân viên là F0, F1 được điều trị, cách ly trong khu đặc trị sẽ được trợ cấp 70% lương. Người lao động thời vụ cũng sẽ được trợ cấp 70% lương với điều kiện quay lại công ty làm việc ít nhất một tháng sau khi hoàn thành cách ly. Đồng thời, công đoàn sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động tại công ty.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, tính đến hết ngày trưa ngày 3/7, thành phố đã chạm mốc 5000 ca nhiễm, đồng thời cũng ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm mới. Hiện, TP.HCM phải chuẩn bị sẵn sàng kịch bản 10.000 thậm chí là 15.000 giường phục vụ điều trị khi cần thiết.