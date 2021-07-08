Nam tiếp viên hàng không ở TP.HCM làm lây lan Covid-19 xin giảm án vì 'phạm tội lần đầu, có đóng góp cho xã hội khi Covid-19 diễn ra...'

Đời sống 08/07/2021 15:25

Cho rằng cấp sơ thẩm tuyên phạt mình mức án 2 năm tù treo là quá nghiêm khắc nên nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh đã kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Vietnamnet, trong đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao tại TP.HCM, bị cáo Dương Tấn Hậu (28 tuổi, tiếp viên Vietnam Airlines) đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM. Bị cáo cho rằng bị tuyên 2 năm tù treo và thời gian thử thách 4 năm là "quá nặng, quá nghiêm khắc".

Theo nam tiếp viên hàng không, hành vi vi phạm của mình chưa đến mức xử lý hình sự. Bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: được những người bị lây nhiễm xin giảm nhẹ hình phạt; quá trình công tác đã tình nguyện tham gia nhiều chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài vì Covid-19; bản thân cũng bị nhiễm bệnh. Do đó, Hậu mong muốn được cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở thành công dân bình thường.

Theo VnExpress, nam tiếp viên cho rằng, mình là người "phạm tội lần đầu, biết lỗi, có nhân thân tốt, có đóng góp cho xã hội khi đại dịch Covid-19 như bóng đêm bao phủ toàn cầu".

Nam tiếp viên hàng không ở TP.HCM làm lây lan Covid-19 xin giảm án vì 'phạm tội lần đầu, có đóng góp cho xã hội khi Covid-19 diễn ra...' - Ảnh 1
Bị cáo Dương Tấn Hậu tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3 - Ảnh: VnExpress

Trước đó, vào sáng 30/3/2021, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Tấn Hậu về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo Bộ luật hình sự. Bản án sơ thẩm xác định, ngày 14/11/2020, Hậu cùng đoàn bay của Vietnam Airlines (VNA) từ Nhật Bản về Việt Nam và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của VNA. 

Tuy nhiên, quá trình cách ly tại khu cách ly tập trung, Hậu đã tiếp xúc trực tiếp với 2 người khác bị nhiễm bệnh. Qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính, Hậu được cho về cách ly tại địa phương đến hết ngày 28/11/2020. Tại đây, Hậu tiếp tục vi phạm các quy định cách ly khi rời khỏi nhà trọ và cùng Liễu Minh Sang đi ăn, uống cà phê. Ngày 22/11/2020, Hậu còn tham gia thi tiếng Anh tại Đại học Hutech. Đến ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả dương tính với Covid-19. Ngày 30/11/2020, anh Sang cùng 2 F1 của người này đều dương tính với Covid-19. Tổng thiệt hại trong việc Hậu làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là 4,475 tỷ đồng bao gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2 và việc cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

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Từ khóa:   trốn khai báo y tế lây lan dịch bệnh tiếp viên hàng không

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