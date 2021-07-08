Số bệnh nhân tăng mạnh, TP.HCM lên kịch bản ứng phó 15.000 ca Covid-19, huy động 10.000 nhân viên y tế

Xã hội 08/07/2021 13:24

Trước tình hình số bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh, TP.HCM gấp rút lên phương án điều trị cho 15.000 ca mắc để ứng phó trong thời gian tới.

Theo nguồn tin từ Báo Pháp luật Online, ngày 8/7, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, số ca nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP đã vượt qua con số 7.000 trường hợp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Theo Bộ Y tế, TP.HCM đã chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có 10.000 - 15.000 bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Để thu dung điều trị các trường hợp mới mắc, trường hợp đang được cách ly không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, thành phố đã đưa vào hoạt động thêm Bệnh viện Dã chiến số 3 và số 4. Cụ thể, Bệnh viện Dã chiến số 3 tại khu nhà tái định cư ở Thành phố Thủ Đức với quy mô 3.000 giường và Bệnh viện Dã chiến số 4 tại khu nhà tái định cư ở huyện Bình Chánh với quy mô 3.000 giường. Như vậy, tổng công suất thu dung điều trị tại 4 bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP.HCM lên mức 12.000 giường.

Ngoài ra, 5.000 giường khác được chuyển đổi công năng từ các bệnh viện chuyên tiếp nhận, chữa trị cho F0. Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến này là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện đã chuyển đổi công năng.

Số bệnh nhân tăng mạnh, TP.HCM lên kịch bản ứng phó 15.000 ca Covid-19, huy động 10.000 nhân viên y tế - Ảnh 1
TP.HCM lên kịch bản ứng phó 15.000 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: Internet

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cơ quan này sẽ điều động khoảng 10.000 nhân viên y tế tham gia hỗ trợ. Nếu chỉ tính riêng các đơn vị y tế tuyến trung ương trên địa bàn, Bộ có thể điều tới 5.000 người tham gia chống dịch. Lực lượng này bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên từ các trường Đại học Y và các bệnh viện trung ương trên địa bàn TP.HCM. Bộ Y tế cũng đã gửi công văn đến Bộ Quốc phòng để huy động sự hỗ trợ từ lực lượng quân y trực thuộc, đóng trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, tổng cộng 14 ổ dịch đang được theo dõi trên địa bàn. Thành phố áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0h ngày 9/7, thời gian áp dụng là 15 ngày. Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, dù số ca nhiễm đang tăng nhanh, thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống. Ông khẳng định đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng nên người dân không cần mua tích trữ, và đặc biết là không tập trung đông người để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng. 

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