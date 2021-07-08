Theo nguồn tin từ Báo Pháp luật Online, ngày 8/7, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, số ca nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP đã vượt qua con số 7.000 trường hợp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Theo Bộ Y tế, TP.HCM đã chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có 10.000 - 15.000 bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Để thu dung điều trị các trường hợp mới mắc, trường hợp đang được cách ly không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, thành phố đã đưa vào hoạt động thêm Bệnh viện Dã chiến số 3 và số 4. Cụ thể, Bệnh viện Dã chiến số 3 tại khu nhà tái định cư ở Thành phố Thủ Đức với quy mô 3.000 giường và Bệnh viện Dã chiến số 4 tại khu nhà tái định cư ở huyện Bình Chánh với quy mô 3.000 giường. Như vậy, tổng công suất thu dung điều trị tại 4 bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP.HCM lên mức 12.000 giường.