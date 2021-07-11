Thanh niên từ chối phát khẩu trang bị cụ bà bức xúc đánh giữa đường. Biết được lý do cư dân mạng chia 2 phe tranh cãi.

TP.HCM đang trong những ngày tháng khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đứng trước điều này, nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã chủ động phát khẩu trang miễn phí cho những hoàn cảnh cơ nhỡ. Tuy nhiên, từ đây cũng xảy ra nhiều vấn đề. Điển hình như câu chuyện một thanh niên xảy ra xung đột trong quá trình làm từ thiện với cụ già trên đường phố Sài Gòn thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhóm thanh niên đi phát khẩu trang miễn phí ở Sài Gòn - Ảnh: Internet Theo đó, xuất hiện ở đoạn đầu clip, nhóm trẻ thông báo sẽ phát 100 hộp khẩu trang cho "những người nào thực sự nghèo chứ không phát hết được, tại kinh phí có hạn". Vì vậy, trong clip dài 20 phút, có người chạy lại xin nhưng bị từ chối với lý do "trông chị đâu có nghèo", một số người chạy xe ôm, lượm ve chai được phát, nhưng một số người khác tương tự thì bị bỏ qua, dù họ đã chìa tay ra xin.

Đáng chú ý trong số đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ lớn tuổi. Tỏ ra bức xúc với cách làm việc của nhóm từ thiện này, bà tỏ thái độ cáu kỉnh, tức giận. Khi thấy bà nói ghé vào tai người ngồi cạnh, nhóm thanh niên tiến thẳng đến để hỏi rõ sự tình. Không hề e dè, người phụ nữ nói lớn: "Không cần xin chú đâu, chú làm từ thiện mà kén người chú đừng nên làm. Người già chú không cho, người trẻ chú cho". Thanh niên mặc áo đen trong nhóm đáp lời người phụ nữ này rằng: "Bà không xứng đáng để nhận món quà từ thiện này đâu". Đồng thời, thanh niên này cũng ra sức giải thích rằng, họ không phát khẩu trang cho bà vì bà và một vài người nữa không tuân thủ giãn cách xã hội trong mùa dịch. Họ đã yêu cầu người dân đừng đến gần họ mà để họ tự tới để phát. Người phụ nữ lớn tuổi tỏ ra bất bình khi nhóm này từ chối phát cho 1 số người - Ảnh: Cắt từ clip Tuy nhiên, khi thấy nhóm thanh niên này liên tục bám theo, đặc biệt là cứ lấy máy quay dí sát mặt, đòi nói chuyện lý lẽ, người phụ nữ lớn tuổi liền nổi đóa, dùng bình đựng nước đánh liên tục vào tay thanh niên áo đen và đòi đập camera. Thanh niên bị đánh bức xúc nói thẳng: "Những người như thế này thì mọi người không nên giúp đỡ. Người như vậy không xứng đáng để mình cho dù chỉ là một cái khẩu trang".

Sau 1 hồi tranh cãi, cụ bà đánh mạnh vào người thanh niên áo đen - Ảnh: Cắt từ clip Sự việc diễn ra ngay trên đường phố - Ảnh: Cắt từ clip Hiện tại, dân mạng vẫn đang chia sẻ và chia luồng tranh cãi về đoạn clip. Có người tỏ ra thương cảm cho nhóm thanh niên, đã làm việc tốt mà lại bị đánh. Cũng có ý kiến cho rằng, nhóm thanh niên này lợi dụng việc làm từ thiện để câu view và có thái độ thiếu tôn trọng với người lớn tuổi. Đồng thời, hình ảnh thanh niên áo đen luôn đưa khẩu trang cho người nhận chỉ bằng một tay cũng bị dân mạng đưa ra "mổ xẻ". Nhiều người cho rằng việc phát khẩu trang 1 tay thiếu tôn trọng người lớn tuổi? - Ảnh: Cắt từ clip

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