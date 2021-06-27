Người phụ nữ chống đối 'kịch liệt' khi được yêu cầu đeo khẩu trang và khai báo y tế: 'Tôi không khai, chết cũng được nữa!'

Xã hội 27/06/2021 05:20

Dân mạng bức xúc trước đoạn clip người phụ nữ có thái độ bất hợp tác khi được lực lượng chức năng yêu cầu đeo khẩu trang và khai báo y tế tại một chốt kiểm soát dịch.

Tình hình dịch bệnh căng thẳng, người dân luôn chú trọng bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng theo thông điệp 5K để không bị lây nhiễm bệnh. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng không hiếm những trường hợp vô ý thức, không tuân thủ theo quy định phòng dịch. Mới đây, trên mạng xã hội, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ có thái độ bất hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người xem phẫn nộ. 

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Người phụ nữ có thái độ bất hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người xem phẫn nộ - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, trong đoạn clip, tại một chốt kiểm soát dịch, người phụ nữ này có nhiều hành động chống đối kịch liệt như la làng, chỉ trỏ,... thậm chí là muốn bỏ chạy khi lực lượng chức năng yêu cầu đeo khẩu trang và khai báo y tế trước khi muốn ra khỏi khu vực sinh sống.   

Thấy người phụ nữ không đeo khẩu trang, lực lượng chức năng đã hỗ trợ lấy khẩu trang mới và yêu cầu đeo vào. Người phụ nữ 'hậm hực' cầm lấy khẩu trang và lớn tiếng nói: "Đeo một hồi tui cũng vứt à!"

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Người phụ nữ hậm hực khi bị lực lượng chức năng yêu cầu phải đeo khẩu trang vào - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ vậy, khi được yêu cầu vào trong khai báo y tế, người phụ nữ lại càng lên giọng gắt gỏng hơn: "Ủa tui bị bệnh gì? Tui nói không khai là không khai. Tui chết cũng được nữa'". Sau đó, người này ngang nhiên bước nhanh rời khỏi chốt kiểm soát mà không khai báo y tế. Nhận thấy cô vẫn giữ có thái độ chống đối, lực lượng chức năng đã dùng biện pháp cưỡng chế và yêu cầu người này phải khai báo y tế.

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Người phụ nữ liên tục có thái độ chống đối, muốn bỏ đi khỏi chốt kiểm soát dịch và không khai báo y tế - Ảnh: Cắt từ clip

Hành động của người phụ nữ khiến nhiều dân mạng chỉ trích gay gắt vì thái độ thiếu ý thức của mình. Đồng thời, một số ý kiến cũng cảm thấy người này có vấn đề gì đó mới nhất định không khai báo y tế. Một số bình luận dân mạng để lại dưới đoạn clip chia sẻ:

"Có vấn đề gì mà không khai báo y tế nhỉ? Dịch bệnh thì diễn biến phức tạp cần nhất là sự ý thức và hợp tác từ người dân";

"Không khai báo y tế còn không chịu đeo khẩu trang, ngang ngược thật sự";

"Bao nhiêu tấm gương bị nhắc nhở, bị phạt rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm hả? Không biết xấu hổ hay sao?"

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