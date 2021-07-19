Người phụ nữ xấu đến mức ‘ma chê quỷ hờn’ trở thành hot Tiktoker Trung Quốc, thu về tài sản kếch xù, có gia đình hạnh phúc như mơ

Không chịu khuất phục trước số phận, Cám Châu Yến Tử nỗ lực vươn lên từng ngày để rồi trở thành hot Tiktoker sở hữu khối tài sản kếch xù.
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Yến Tử thuộc thế hệ 8x, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Hân Sơn, Cám Châu, Giang Tây (Trung Quốc). Ngay từ khi mới chào đời, Yến Tử đã khiến nhiều người khiếp sợ vì có gương mặt quá xấu xí, hàng xóm xung quanh không ai dám nhìn cô vì sợ tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Chính vì vậy cuộc sống của Yến Tử luôn gắn liền với những lời đàm tiếu, chịu sự xa lánh của tất cả mọi người.
Năm 12 tuổi cô nàng bỏ học, ở nhà chăn bò, phụ giúp bố mẹ công việc lặt vặt để kiếm tiền. Lớn hơn một chút Yến Tử xin vào nhà máy làm công nhân, tất nhiên chẳng ai xung quanh muốn làm bạn với cô cả. Yến Tử không bận tâm nhiều mà cố gắng tập trung làm việc, chỉ cao chưa đến 1m50 nhưng sức làm của Yến Tử gấp 3, gấp 5 lần các đồng nghiệp nữ. Thái độ nghiêm túc, chăm chỉ của Yến Tử nhanh chóng được lãnh đạo nhà máy công nhận và cho cô mức lương vượt xa những người khác. Kể từ đó, mọi người bắt đầu có cái nhìn khác về người phụ nữ xấu đến mức “ma chê quỷ hờn” này, thay vì ghét bỏ, họ dành cho cô thật nhiều sự tôn trọng, nể phục.
Yến Tử luôn mang thái độ lạc quan, biết cách đem đến niềm vui cho mọi người bằng khiếu hài hước, sự vui vẻ và nhiệt tình của mình. Sau khi được bạn bè động viên, Yến Tử đã tạo tài khoản Douyin (Ứng dụng Tiktok Trung Quốc) và bắt đầu cho lên sóng những nội dung mà cô muốn thể hiện. Thật bất ngờ khi ngay từ clip đầu tiên, Yến Tử đã thu về 20 nghìn lượt xem, khởi đầu khả quan này giúp cô có thêm động lực tung ra nhiều video với ý tưởng và kịch bản được đầu tư ngày càng chỉn chu hơn.
Đến nay, tài khoản của Cám Châu Yến Tử đã sở hữu gần 2 triệu lượt theo dõi, mang lại cho cô nguồn thu nhập lên đến hàng triệu tệ mỗi năm. Yến Tử đã mua tặng bố mẹ một ngôi nhà thật khang trang tại quê nhà Cám Châu, may mắn hơn khi cô đã tìm được tình yêu đời mình, anh là một người đàn ông bảnh bao, cao ráo, yêu thương cô thật lòng. Điều đáng mừng nhất là hai vợ chồng Yến Tử đã sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu, xinh xắn đến bất ngờ. Từ một người xấu đến mức “ma chê quỷ hờn”, nghèo khó và bị mọi người xa lánh, nay Yến Tử đã có cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên gia đình của mình, được mọi người yêu thương và tôn trọng.