Người phụ nữ xấu đến mức ‘ma chê quỷ hờn’ trở thành hot Tiktoker Trung Quốc, thu về tài sản kếch xù, có gia đình hạnh phúc như mơ

Yến Tử thuộc thế hệ 8x, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Hân Sơn, Cám Châu, Giang Tây (Trung Quốc). Ngay từ khi mới chào đời, Yến Tử đã khiến nhiều người khiếp sợ vì có gương mặt quá xấu xí, hàng xóm xung quanh không ai dám nhìn cô vì sợ tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Chính vì vậy cuộc sống của Yến Tử luôn gắn liền với những lời đàm tiếu, chịu sự xa lánh của tất cả mọi người.

Diện mạo xấu xí đến mức dọa người của Yến Tử - Ảnh: Internet

Năm 12 tuổi cô nàng bỏ học, ở nhà chăn bò, phụ giúp bố mẹ công việc lặt vặt để kiếm tiền. Lớn hơn một chút Yến Tử xin vào nhà máy làm công nhân, tất nhiên chẳng ai xung quanh muốn làm bạn với cô cả. Yến Tử không bận tâm nhiều mà cố gắng tập trung làm việc, chỉ cao chưa đến 1m50 nhưng sức làm của Yến Tử gấp 3, gấp 5 lần các đồng nghiệp nữ. Thái độ nghiêm túc, chăm chỉ của Yến Tử nhanh chóng được lãnh đạo nhà máy công nhận và cho cô mức lương vượt xa những người khác. Kể từ đó, mọi người bắt đầu có cái nhìn khác về người phụ nữ xấu đến mức “ma chê quỷ hờn” này, thay vì ghét bỏ, họ dành cho cô thật nhiều sự tôn trọng, nể phục.