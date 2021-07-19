Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú

Không chỉ thu hút mọi người bởi sự xinh đẹp, đáng yêu, cặp chị em song sinh Trần Ngọc Trân Châu và Trần Ngọc Bảo Châu còn gây chú ý với thành tích vô cùng ưu tú.
- Mẹ của bé gái Nhật Bản “đã xinh xắn lại còn hiểu chuyện” đính chính sự việc cô bé nhường ghế cho người lớn trên tàu điện ngầm khiến dân tình không khỏi... 'ngã ngửa'
- Nữ streamer để lộ toàn bộ cảnh 'tắm trần' trên sóng livestream, phải 'lạy lục' cộng đồng mạng vì điều này
Là cặp chị em song sinh, Trân Châu và Bảo Châu không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn giống cả sở thích, tính cách và thành tích học tập đạt được. Hai cô bé sinh năm 2004 hiện đang là học sinh của trường THPT Lê Anh Xuân, Bến Tre.
Được biết gia đình cặp song sinh xinh đẹp có 3 chị em, ngoài chị cả Trân Châu và em sinh đôi Bảo Châu còn có một cô em út được bố mẹ đặt tên là Minh Châu. Vì sở hữu ngoại hình và gu thời trang giống nhau nên người ngoài nhìn vào khó có thể phân biệt được đâu là Bảo Châu, đâu là Trân Châu, các thầy cô trên trường cũng thường có sự nhầm lẫn giữa hai chị em.
2 Châu đều có chung sở thích là nấu ăn, ca hát và xem phim. Cặp hot girl đạt danh hiệu học sinh giỏi 11 năm liền, tích cực tham gia các hoạt động do trường, lớp tổ chức, là “cây văn nghệ” không thể thiếu trong những buổi biểu diễn, giao lưu.
Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn cao ráo nên ngoài giờ học, Trân Châu và Bảo Châu thường làm mẫu ảnh cho những nhãn hàng thời trang phù hợp với lứa tuổi của mình.