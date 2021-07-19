Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú

Nhịp sống trẻ 19/07/2021 07:00

Không chỉ thu hút mọi người bởi sự xinh đẹp, đáng yêu, cặp chị em song sinh Trần Ngọc Trân Châu và Trần Ngọc Bảo Châu còn gây chú ý với thành tích vô cùng ưu tú.

cặp chị em song sinh, Trân Châu và Bảo Châu không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn giống cả sở thích, tính cách và thành tích học tập đạt được. Hai cô bé sinh năm 2004 hiện đang là học sinh của trường THPT Lê Anh Xuân, Bến Tre.

Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú - Ảnh 1
Cặp chị em song sinh Trân Châu và Bảo Châu - Ảnh: Internet
Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú - Ảnh 2
2 chị em sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào đốn tim người nhìn - Ảnh: Internet

Được biết gia đình cặp song sinh xinh đẹp có 3 chị em, ngoài chị cả Trân Châu và em sinh đôi Bảo Châu còn có một cô em út được bố mẹ đặt tên là Minh Châu. Vì sở hữu ngoại hình và gu thời trang giống nhau nên người ngoài nhìn vào khó có thể phân biệt được đâu là Bảo Châu, đâu là Trân Châu, các thầy cô trên trường cũng thường có sự nhầm lẫn giữa hai chị em.

Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú - Ảnh 3
Thật sự rất khó để phân biết ai là Trân Châu, ai là Bảo Châu - Ảnh: Internet
Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú - Ảnh 4
2 nàng công chúa tên Châu xinh đẹp Ảnh: Internet

2 Châu đều có chung sở thích là nấu ăn, ca hát và xem phim. Cặp hot girl đạt danh hiệu học sinh giỏi 11 năm liền, tích cực tham gia các hoạt động do trường, lớp tổ chức, là “cây văn nghệ” không thể thiếu trong những buổi biểu diễn, giao lưu.

Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú - Ảnh 5
Trân Châu và Bảo Châu xinh đẹp trong trang phục đến trường - Ảnh: Internet

Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn cao ráo nên ngoài giờ học, Trân Châu và Bảo Châu thường làm mẫu ảnh cho những nhãn hàng thời trang phù hợp với lứa tuổi của mình. 

Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú - Ảnh 6
Ngoài giờ học, cặp song sinh làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   cặp chị em song sinh nhan sắc xinh đẹp thành tích ưu tú

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