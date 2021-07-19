Cặp chị em song sinh đốn tim cộng đồng mạng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích ưu tú

Là cặp chị em song sinh, Trân Châu và Bảo Châu không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn giống cả sở thích, tính cách và thành tích học tập đạt được. Hai cô bé sinh năm 2004 hiện đang là học sinh của trường THPT Lê Anh Xuân, Bến Tre.

Cặp chị em song sinh Trân Châu và Bảo Châu - Ảnh: Internet

2 chị em sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào đốn tim người nhìn - Ảnh: Internet

Được biết gia đình cặp song sinh xinh đẹp có 3 chị em, ngoài chị cả Trân Châu và em sinh đôi Bảo Châu còn có một cô em út được bố mẹ đặt tên là Minh Châu. Vì sở hữu ngoại hình và gu thời trang giống nhau nên người ngoài nhìn vào khó có thể phân biệt được đâu là Bảo Châu, đâu là Trân Châu, các thầy cô trên trường cũng thường có sự nhầm lẫn giữa hai chị em.