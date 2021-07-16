Nữ streamer để lộ toàn bộ cảnh 'tắm trần' trên sóng livestream, phải 'lạy lục' cộng đồng mạng vì điều này

Nữ streamer phát hiện có một điều “kinh khủng” đã xảy ra với bản thân tuy nhiên mọi thứ là quá muộn.

Trong quá khứ, đã không ít lần các nữ streamer bị lộ cảnh nóng vì chiếc camera tai hại của mình. Và sự cố đáng ra không nên có này thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở hiện tại, đơn cử mới đây nhất, Tiểu Trúc - một nữ streamer có tiếng ở Trung Quốc đã tự trở thành nạn nhân bởi hành động thiếu sót của chính mình.

Trước đó đã có không ít cô nàng quên tắt camera sau khi livestream - Ảnh: Internet

Như mọi khi đáng lý ra sau khi tạm biệt các fan, cô nàng nên tắt camera nhưng lần này thì không, nữ streamer đã quên bước kết thúc quan trọng này để rồi sự tình “tồi tệ” diễn ra. Camera vẫn hoạt động hết công suất trong khi đó cô nàng đi tắm nhưng không thèm đóng cửa, toàn bộ cảnh tắm trần của Tiểu Trúc đã “được” hàng nghìn người chứng kiến, không hề mất đi một giây phút nào.

Nữ streamer Tiểu Trúc - Ảnh: Internet

Điều đáng nói, một số người không chỉ xem mà còn nhanh tay ghi lại khoảnh khắc này của nữ streamer và lan truyền trên mạng xã hội. Đứng trước sự “nổi tiếng oái ăm” này, Tiểu Trúc đã khẩn khoản nhờ mọi người chung tay gỡ clip kia xuống, cô cũng “đóng cửa” trang cá nhân suốt quãng ngày sóng gió, có lẽ sự việc này sẽ ám ảnh cô trong một thời gian dài hoặc tệ hơn là suốt sự nghiệp.

Cảnh tắm trần của Tiểu Trúc bị phát tán nhanh chóng - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-streamer-de-lo-toan-bo-canh-tam-tran-tren-song-livestream-phai-lay-luc-cong-dong-mang-vi-dieu-nay-412907.html