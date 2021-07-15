Mới đăng tin tuyển vợ không lâu, Trần Đức Bo lại khiến dân tình khó hiểu khi bật khóc vì một người đàn ông

Nhịp sống trẻ 15/07/2021 16:14

Đức Bo là anh chàng luôn biết cách làm người ta “ngã ngửa” với những hành động, phát ngôn mâu thuẫn không thể hiểu được.

Trần Đức Bo là một trong những gương mặt mà mỗi khi xuất hiện đều gây tranh cãi trên mạng xã hội, những hình ảnh lạ, hành động “khó lý giải” của anh chàng luôn thu hút sự chú ý của dân tình, đặc biệt là chuyện giới tính, tình cảm của 9x.

Mới đăng tin tuyển vợ không lâu, Trần Đức Bo lại khiến dân tình khó hiểu khi bật khóc vì một người đàn ông - Ảnh 1
Đức Bo với những hành động 'khó lý giải' - Ảnh: Internet
Mới đăng tin tuyển vợ không lâu, Trần Đức Bo lại khiến dân tình khó hiểu khi bật khóc vì một người đàn ông - Ảnh 2
Hình ảnh makeup kỹ càng, mặc đầm nhưng để râu của anh chàng nhận về đủ chỉ trích -  Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, hot face Đà Nẵng bất ngờ đăng tin tuyển vợ với tiêu chí phải giỏi chuyện 18+ và không để đầu đinh khiến ai nấy đều “choáng váng”. Rồi mới đây nhất, anh chàng lại làm cộng đồng mạng “rối não” khi đăng cả story và hình ảnh thể hiện tâm trạng đau buồn, thậm chí phải rơi nước mắt vì một người đàn ông.

Mới đăng tin tuyển vợ không lâu, Trần Đức Bo lại khiến dân tình khó hiểu khi bật khóc vì một người đàn ông - Ảnh 3
Trần Đức Bo đăng bài tâm trạng chia sẻ bản bật khóc vì đàn ông - Ảnh: Internet

Cụ thể, anh chàng đã viết dòng trạng thái đầy muộn phiền kèm theo một video gục mặt xuống khóc rằng: “Dừng lại đi, làm ơn đừng khiến em mệt mỏi nữa. Năm ngoái em đã khóc vì anh và giờ cũng lại rơi nước mắt vì anh.”

Mới đăng tin tuyển vợ không lâu, Trần Đức Bo lại khiến dân tình khó hiểu khi bật khóc vì một người đàn ông - Ảnh 4
Khoảnh khắc yếu đuối của 'công chúa mèo' - Ảnh: Internet

Trên story, nhân vật “anh” này của Trần Đức Bo được rõ ràng hơn, đọc câu chữ Bo viết, dân tình nắm được anh chàng này là người mà Bo yêu và hận nhất cuộc đời, nói yêu thương Bo rồi lại buông những lời lẽ khiến cậu đau lòng, thậm chí còn đe dọa sẽ khiến người thân và xã hội quay lưng lại với Bo. Mối quan hệ này đã chấm dứt từ lâu song đến bây giờ người ấy vẫn giữ cách đối xử tệ bạc với anh chàng. 

Mới đăng tin tuyển vợ không lâu, Trần Đức Bo lại khiến dân tình khó hiểu khi bật khóc vì một người đàn ông - Ảnh 5
Story tâm sự của hot face Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Trước đó trong một bài phỏng vấn, Trần Đức Bo từng chia sẻ mình là Bexesual (người thích cả 2 giới) và mạnh miệng khẳng định năm 30 tuổi sẽ cưới vợ khiến ai cũng bất ngờ. Bây giờ “công chúa mèo” lại tiết lộ thêm chuyện tình “lâm ly bi đát” này, dân tình có lẽ thật sự không thể hiểu nổi. 

Mới đăng tin tuyển vợ không lâu, Trần Đức Bo lại khiến dân tình khó hiểu khi bật khóc vì một người đàn ông - Ảnh 6
Trần Đức Bo với những chia sẻ trước đó - Ảnh: Internet
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