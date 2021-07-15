Thoát được trận bạo hành của gã bạn trai tồi họ Lưu nhờ hàng xóm tuy nhiên Tiểu Hùng Yến Hòa vẫn mang thương tích nghiêm trọng.

Vừa qua, beauty blogger nổi tiếng xứ Trung Tiểu Hùng Yến Hòa đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh vết rách sau đầu cùng những vết thương trên khắp cơ thể kèm theo caption: “Chúng ta phải tránh xa những người có khuynh hướng bạo lực. Tôi hy vọng các cô gái trẻ có thể tự bảo vệ mình khỏi nạn bạo lực gia đình. Tôi chưa từng nghĩ điều này lại xảy đến với mình. Tôi thật sự bất lực và tuyệt vọng. Nếu không có người chị và người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, tôi không dám nghĩ điều khủng khiếp gì có thể xảy ra.”

Tiểu Hùng không bao giờ nghĩ bạn trai lại 'ra tay' với mình tàn độc thế này - Ảnh: Internet Cô bị thương tích nghiêm trọng - Ảnh: Internet Hình ảnh cho thấy Tiểu Hùng Yến Hòa có một vết rách dài khoảng 5cm phía sau đầu. Giấy giám định của bác sĩ xác nhận vết thương của cô đã chảy máu suốt 5 tiếng đồng hồ, bên cạnh đó cô còn bị giảm thị lực, tình trạng khá nghiêm trọng. Bàng hoàng hơn khi những vết thương này là do chính bạn trai của nữ beauty blogger gây nên. Nữ beauty blogger bị bạn trai đánh dã man trong thang máy - Gif: Internet Cô nàng bị bạn trai đánh dã man trong thang máy, camera giám sát đã ghi lại toàn bộ sự việc, đoạn clip sau đó được Tiểu Hùng Yến Hòa công bố vào hôm 12/7. Trong video, khi Tiểu Hùng vừa bước vào thang máy thì tên Lưu xuất hiện túm lấy tóc và đập mạnh đầu cô vào tường. Sau đó hắn xô cô xuống đất, chửi bới và liên tục đánh đập trong khoảng 1 phút.

Khi cửa thang máy mở ra, nữ beauty blogger bỏ chạy ra ngoài nhưng gã bạn trai tiếp tục đuổi theo, nắm tóc kéo lê cô ngoài hành lang và đập đầu cô vào cột nhà. Rất may lúc này có người hàng xóm nghe thấy đã ra ứng cứu, để cô chạy vào nhà mình và giúp cô báo cảnh sát. Cô nàng cố chạy thoát nhưng bị bạn trai tiếp tục đuổi đánh - Gif: Internet Lưu Vũ Trình - bạn trai của Yến Hòa không lâu sau đó đã bị văn phòng cảnh sát quận Tiêu Sơn quyết định tạm giữ hành chính 7 ngày, phạt 200 nhân dân tệ. Được biết Lưu Vũ Trình từng là vận động viên bóng chuyền bãi biển cấp quốc gia, tài khoản weibo của gã hiện đang bị cộng đồng mạng dành cho những lời chửi bới, chỉ trích dữ dội. Lưu Vũ Trình - bạn trai của Tiểu Hùng - Ảnh: Internet

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