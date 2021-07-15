Diện mốt quấn khăn che ngực, hot girl phòng gym 6 múi Hà thành khiến dân mạng 'đứng hình'

Nhịp sống trẻ 15/07/2021 04:49

Nhẹ nhàng quấn khăn lụa quanh ngực, cô nàng hot girl phòng gym đã khiến CĐM chao đảo với vòng 1 vô cùng nóng bỏng.

Từ chiếc khăn mỏng mang, họa tiết sắc màu, các mỹ nhân Việt đã biến tấu thành chiếc áo xinh vô cùng đơn giản. Phong cách này vừa độc đáo, vừa khoe được những điểm mạnh của cơ thể như xương quai xanh, vòng một đẫy đà và vòng eo con kiến của các cô gái.

Emily Nguyễn

Nguyễn Thị Quỳnh (Emily Nguyễn) sinh năm 1997 được biết đến là gymer nổi tiếng với thân hình cân đối, săn chắc, bụng 6 múi khỏe khoắn, đặc biệt là số đo ba vòng cực kỳ nóng bỏng 92-66-100 cm. Sở hữu body vạn người mê, nữ huấn luyện viên thể hình cũng không quên đua trend "khăn áo" này. Cô nàng dạo biển với chiếc khăn lụa quấn vòng ngực vô cực, phối cùng chiếc quần cạp cao hiện đại và hợp mốt. 

Tường Linh

Chắc hẳn, nàng người mẫu không thể bỏ lỡ 'trend' quấn khăn cực bắt mắt này. "Chân dài' thu hút với chiếc khăn hàng hiệu Dior cực đắt đỏ, hợp mốt. Phong cách phối đồ này còn giúp cô nàng toát lên vẻ quyến rũ và hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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Trần Nhã Ca 

Nàng hotgirl sinh năm 2000 diện mốt "khăn áo" kết hợp quần jean ống rộng cạp cao, phù hợp với phong cách dạo phố sành điệu và không hề lỗi mốt. 

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Nhã Trân

Người đẹp 9x nổi tiếng với những "bộ cánh" gợi cảm và "đốt mắt" người xem cũng không thể bỏ qua xu hướng đang thịnh hành này. Cô nàng diện phong cách áo khăn hai dây với họa tiết nổi bật, đã khoe được xương quai xanh và bờ vai mảnh gợi cảm của mình.

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Trần Tiểu Vy

Thay vì khoe vòng ngực căng tròn như những cô nàng xinh đẹp khắc, hoa hậu Tiểu Vy lại chọn mốt khăn quấn để khoe tấm lưng nuột nà của mình. Đồng thời, cô nàng "lấy khăn làm áo" này không ngần ngại khoe trọn vòng eo "con kiến" nổi bần bật nữa.

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Song, xu hướng lấy khăn quấn đầu làm áo quây thềm ngực "vô cực" của mình cũng chứa đầy rủi ro và gây tranh cãi. 

Chỉ 1 bức ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa, cô gái Việt bỗng nổi rùm beng sau 1 đêm, lên hẳn báo nước ngoài

Chỉ 1 bức ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa, cô gái Việt bỗng nổi rùm beng sau 1 đêm, lên hẳn báo nước ngoài

Ngay sau khi chia sẻ ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa thơm bướm lượn, cô nàng hotgirl đã nổi đình nổi đám và còn được trang tin nước tỷ dân đăng tải trong một bài viết.

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