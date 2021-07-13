Vô tư cùng bạn trai đùa giỡn vô cùng nhạy cảm trước camera, nữ streamer đã bị nhiều người hâm mộ unfollow.

Vài năm trở lại đây, khi các streamer trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, giới trẻ có xu hướng chọn nghề nghiệp này để kiếm sống. Nội dung trên các buổi livestream thì khá đa dạng từ mukbang, chơi game đến tâm sự hay ca hát. Và các nền tảng livestream cũng vô cùng phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh các nội dung bình thường, nhiều streamer lại thiên về nội dung 18+ để câu view. Có nhiều streamer kiếm tiền bằng cách phát trực tiếp trên các nền tảng nhạy cảm hoặc sản xuất các sản phẩm bình thường nhưng lại dùng chiêu trò phản cảm để tăng tương tác và nhận được thêm thu nhập. Đó chính là mặt tối của nghề streamer.

Nhiều streamer có các hành động phản cảm trên buổi phát sóng trực tiếp để tăng tương tác - Ảnh: Internet Thực tế cho thấy, vì kiếm tiền một cách bình thường không đủ để chi tiêu nên nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng khoe thân hoặc làm những hành động dung tục ngay trên các buổi livetstream của mình nhằm tăng doanh thu cho bản thân. Điển hình như trường hợp mới đây của một nữ streamer Thái Lan tên Namoi, người đang nhận phải vô số gạch đá từ phía cộng đồng mạng. Namoi để một người đàn ông thoải mái sờ soạn mình ngay trên sóng livestream - Ảnh: Chụp màn hình Như mọi khi, Namoi khoác lên mình bộ trang phục được thiết kế giống với đồng phục của các nữ sinh để livestream. Buổi livesteam tưởng chừng bình thường như các hôm khác nhưng sau đó đã có một cú twist khá phản cảm. Một người đàn ông xuất hiện phía sau cô nàng rồi thoải mái ôm eo, đụng chạm, sờ soạng vòng một của Namoi.

Hành động phản cảm này diễn ra lên tục suốt buổi livestream trước hàng nghìn người đang xem video trực tiếp của Namoi. Cô gái này còn thản nhiên không che chắn gì cho cơ thể của mình mà còn cười khúc khích, đọc bình luận của các khán giả một cách thản nhiên. Cô còn phăng cúc áo để lộ nội y của mình - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó, Namoi sau đó cởi luôn hàng cúc áo của mình, để lộ nội y màu đen trước tất cả đôi mắt của người xem. Rất nhiều người đã tỏ ra khá tức giận trước chiêu trò câu view, tương tác một cách đầy phản cảm như vậy. Trước sự phản đối của người xem, Namoi đã nói thẳng mục đích của mình. Cô cho biết, với mỗi lần phát sóng như vậy, cô có thể kiếm được khoảng 20.000 Baht (khoảng hơn 14 triệu đồng). Cho nên cô sẵn sàng tiếp tục làm như vậy để kiếm thêm thu nhập. Cô bị nhiều người unfollow vì hành động phản cảm trên - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, phát ngôn của Namoi đã vấp phải hàng loạt các phản đối của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ cô còn thẳng thừng quay lưng, unfollow cô nàng vì quá sốc bởi bộ mặt thật của streamer này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-streamer-ban-dong-phuc-hoc-sinh-than-nhien-cho-dan-ong-so-nan-vong-1-tren-song-livestream-lai-con-phat-ngon-gay-soc-du-luan-nem-da-kich-liet-412345.html