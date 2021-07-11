Cận cảnh nhan sắc như idol Hàn Quốc của người đẹp chuyển giới tham gia cuộc thi ảnh Hoa hậu Hoàn vũ 2021

Nhịp sống trẻ 11/07/2021 08:00

Người đẹp chuyển giới Mỹm Trần sở hữu vẻ đẹp hết sức tự nhiên và luôn khiến nhiều người lầm tưởng là một người con gái đích thực.

Mỹm Trần được biết đến với tên thật là Trần Khởi Minh. Cô nàng từng được truyền Thông Trung Quốc hết lời ngợi khen, ví von là "búp bê từ Việt Nam" hay "Lisa phiên bản Việt". Người sinh năm 1997 bắt đầu gây ấn tượng và nhận nhiều sự quan tâm với gương mặt xinh đẹp tựa búp bê, vòng eo "con kiến" và vòng một đẫy đà trên mạng xã hội. 

Mới đây, người đẹp 9x tham gia vào cuộc thi ảnh online của Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Cô nàng tự nhận mình là một người thuộc cộng đồng LGBT. Cô nàng bộc bạch: "Mỹm muốn tham gia vào cuộc thi lần này để khẳng định và thay đổi cái nhìn của mọi người theo hướng tích cực về cộng đồng LGBT nói chung, cũng như chuyển giới nữ nói riêng". Đồng thời, cô nàng cũng chia sẻ nỗi niềm mong muốn xã hội sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về cộng đồng LGBT.

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Thông tin của cô nàng 'gây choáng' cho cư dân mạng - Ảnh: FB Miss Universe Vietnam
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Gương mặt xinh như búp bê khiến nhiều người dành nhiều lời khen cho cô nàng - Ảnh: FBNV

Không chỉ sở hữu một hình thể gợi cảm, người đẹp còn gây "choáng ngợp" với phong cách thời trang táo bạo, cũng như thần thái sang chảnh của cô nàng. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp 9x này thường xuyên đăng tải những hình ảnh "đốt mắt" người nhìn bởi những "bộ cánh" ôm sát hình thể, mẫu cut-out lạ mắt... hết sức tôn dáng và khoe khéo đường cong cơ thể.

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Cô nàng luôn chạy theo hình tượng trưởng thành và 'đốt mắt' đối phương - Ảnh: FBNV
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Người đẹp 9x gây ấn tượng với số đo ba vòng lý tưởng - Ảnh: FBNV
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Những 'bộ cánh' nóng bỏng và 'kiệm vải' luôn được người đẹp diện mỗi khi dạo phố - Ảnh: FBNV
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Cô không ngại ngần chụp những hình ảnh gợi cảm và quyến rũ đến không ngờ - Ảnh: FBNV

Vốn lợi thế về vẻ đẹp tự nhiên lẫn thân hình nóng bỏng, người đẹp chuyển giới thường được mời làm người mẫu ảnh và quảng cáo cho những thương hiệu trong nước. Hiện tại, cô nàng nhận được rất nhiều sự yêu mến và quan tâm của dân tình trên các trang xã hội.

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Từ khóa:   Mỹm Trần Hotgirl Việt thân hình gợi cảm

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