Cận cảnh nhan sắc như idol Hàn Quốc của người đẹp chuyển giới tham gia cuộc thi ảnh Hoa hậu Hoàn vũ 2021

Mỹm Trần được biết đến với tên thật là Trần Khởi Minh. Cô nàng từng được truyền Thông Trung Quốc hết lời ngợi khen, ví von là "búp bê từ Việt Nam" hay "Lisa phiên bản Việt". Người sinh năm 1997 bắt đầu gây ấn tượng và nhận nhiều sự quan tâm với gương mặt xinh đẹp tựa búp bê, vòng eo "con kiến" và vòng một đẫy đà trên mạng xã hội.

Mới đây, người đẹp 9x tham gia vào cuộc thi ảnh online của Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Cô nàng tự nhận mình là một người thuộc cộng đồng LGBT. Cô nàng bộc bạch: "Mỹm muốn tham gia vào cuộc thi lần này để khẳng định và thay đổi cái nhìn của mọi người theo hướng tích cực về cộng đồng LGBT nói chung, cũng như chuyển giới nữ nói riêng". Đồng thời, cô nàng cũng chia sẻ nỗi niềm mong muốn xã hội sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về cộng đồng LGBT.