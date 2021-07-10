Hotgirl 9x Di Di 'đốt mắt' cộng đồng mạng với những 'bộ cánh' khoét sâu đầy hiểm hóc

Là một trong những cô nàng xinh đẹp có thân hình nóng bỏng trên mạng xã hội, Di Di luôn thu hút đông đảo sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc vô cùng quyến rũ và gợi cảm của mình.
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Di Di được biết đến là một người mẫu tự do trên mạng xã hội Instagram. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn có vẻ ngoài gợi cảm, làn da trắng như "bông bưởi", cùng thềm ngực căng tròn và chiếc hông "quả táo" vô cùng quyến rũ. Với lợi thế vòng 3 nổi trội, người đẹp 9x luôn chăm chỉ tạo dáng đủ kiểu để phô diễn những đường cong "bốc lửa" một cách triệt để trước ống kính.
Ngoài lợi thế về diện mạo chuẩn đẹp, cô nàng còn nổi bật về phong cách ăn mặc theo hơi hướng "hở bạo", xen lẫn hiện đại và thời thượng của những món đồ hiệu đắt đỏ. Điểm cộng tiếp theo gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ đó là thần thái biến hoá đa dạng của cô nàng.
Tuy nhiên, người đẹp còn không ngần ngại diện những 'bộ cánh' như nội y ren mỏng manh, áo và váy ngắn, khoét sâu ở những chỗ hiểm hóc của cơ thể. Vậy nên, không ít người khá "nhức mắt" và cho rằng phong cách thời trang đầy táo bạo của cô nàng rất phản cảm và lộ liễu.
Để có sắc vóc như hiện tại, hotgirl 9x đã phải áp dụng các bài tập thể dục bài bản, tập luyện chăm chỉ, kiên trì và kết hợp cùng với chế độ ăn uống khoa học.
Ngoài công việc là một người mẫu ảnh tự do, cô nàng còn dành thời gian trong việc kinh doanh thời trang online của mình trên mạng xã hội. Tuy phong cách thời trang của cô có gây "nhức nhối" trong mặt nhiều người, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ ngoài xinh đẹp và nóng bỏng của cô nàng.