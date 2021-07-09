‘Ngượng chín mặt’ với hotgirl Quảng Bình lộ nửa thềm ngực đẫy đà trong trang phục thể thao kiệm vải

Nhịp sống trẻ 09/07/2021 09:25

Hằng Habi khiến bao người "ngộp thở" bởi cô nàng mạnh bạo diện trang phục thể thao khoe thân hình nóng bỏng, quyến rũ trên trang cá nhân của mình.

Hằng Habi được biết đến với tên đầy đủ là Phạm Thu Hằng, cô được chú ý khi gia nhập dàn gái xinh “gây bão” trên mạng xã hội của chương trình Nóng cùng EURO 2020.

Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn có ngoại hình cực chuẩn nhờ "lăn xả" trong phòng tập luyện hình thể. Đồng thời, người đẹp 9x còn có niềm đam mê bóng đá bất tận nên công chúng không mấy bất ngờ khi cô nàng được lựa chọn đồng hành cùng EURO năm nay.

hang habi‘Ngượng chín mặt’ với hotgirl Quảng Bình lộ nửa thềm ngực đẫy đà trong trang phục thể thao kiệm vải - Ảnh 2‘Ngượng chín mặt’ với hotgirl Quảng Bình lộ nửa thềm ngực đẫy đà trong trang phục thể thao kiệm vải - Ảnh 3‘Ngượng chín mặt’ với hotgirl Quảng Bình lộ nửa thềm ngực đẫy đà trong trang phục thể thao kiệm vải - Ảnh 4
Hằng Habi diện trang phục thể thao 'nóng bỏng mắt', khiến dân tình đỏ mặt - Ảnh: FBNV

Hotgirl Quảng Bình theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ. Cô nàng từng khiến dân tình phải “ngượng chín mặt” khi cô diện những “bộ cánh” kiệm vải, khoe trọn những đường cong uốn lượn đầy “mướt mắt” của mình. Chính vì vậy, người đẹp cũng vấp phải vô số những ý kiến trái chiều vì hình ảnh hở hang của mình trên mạng. Song, nàng hotgirl vẫn chọn cách không quan tâm trước những bình luận tiêu cực này.

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Những 'bộ cánh' nội y khiến người đẹp 9x khoe trọng ba vòng chuẩn không cần chỉnh của mình - Ảnh: FBNV
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Những bộ trang phục 'kiệm vải' luôn được cô nàng ưa chuộng - Ảnh: FBNV
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Cô nàng thậm chí còn 'trần như nhộng' phần nửa trên trước ống kính - Ảnh: FBNV

Vốn sở hữu sắc vóc chuẩn đẹp, Hằng Habi đang hoạt động với tư cách là một người mẫu ảnh tự do. Tuy nhiên, định hướng của cô nàng theo phong cách gợi cảm nên nhiều bộ ảnh khiến nhiều người phải đỏ mặt khi trông thấy.

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