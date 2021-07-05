Hot gymer nóng bỏng khao khát được gia nhập dàn hậu cung WAGs của làng bóng Việt

Mới đây, gymer Trang Lê đã bày tỏ nguyện vọng với mong muốn một lần thử được làm người yêu của cầu thủ.
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Trang Lê với tên đầy đủ là Lê Thu Trang, hiện được biết đến với vai trò là một gymer nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Sau khi đồng hành cùng chương trình "Nóng cùng Euro 2021" với tư cách là đại diện đội tuyển Bồ Đào Nha, cô nàng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm hơn từ cư dân mạng. Được biết, người đẹp là một người rất yêu thích giải bóng đá EURO, dành nhiều sự quan tâm đến tiền đạo - đội trưởng Cristiano Ronaldo và hậu vệ Pepe. Mới đây, cô nàng cũng cổ vũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ của tuyển Việt Nam tham gia vòng loại World Cup 2021 tại nhà.
Khi hỏi về mẫu người yêu lý tưởng của mình, cô nàng thẳng thắn chia sẻ: “Trong truyện tình cảm, đối với mình thì cảm xúc sẽ quan trọng hơn là việc người đó làm nghề gì. Nhưng Trang cũng muốn một lần thử được làm người yêu của cầu thủ để có thể hiểu rõ hơn cuộc sống của một cầu thủ sẽ như thế nào. Và việc là bạn gái của cầu thủ nổi tiếng sẽ áp lực ra sao".
Song song đó, kết hợp với chế độ luyện tập thể hình tích cực, người đẹp 9x còn có những sở thích lành mạnh như nấu nướng, đọc sách, nhảy, các bộ môn thể thao ngoài trời như bơi lội, chạy thể dục... Ngoài ra, cô nàng còn dành thời gian rảnh rỗi để thiền giúp thanh lọc tâm hồn và nâng cao sức khoẻ.
Hiện tại, ngoài vai trò là một huấn luyện viên thể hình, cô nàng còn sở hữu một kênh Youtube riêng của mình với lượng người đăng ký và theo dõi khá là đông đảo. Người đẹp thường xuyên đăng tải những nội dung về dinh dưỡng, hướng dẫn rèn luyện thể dục, cách sống lành mạnh... rất được nhiều người hưởng ứng và yêu mến.