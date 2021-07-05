Bị chia tay chỉ vì thân hình quá gầy, Liin Nguyễn đã kiên trì và quyết tâm thay đổi bản thân của mình. Giờ đây, cô nàng đã hoàn toàn "lột xác" một cách ngoạn mục với thân hình chuẩn đẹp, khiến ai nấy đều phải 'lác con mắt'.
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Khi nhắc đến những màn thay đổi bản thân ngoạn mục. không ai có thể quên được cô nàng Liin Nguyễn, hiện là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Hot gymer nổi tiếng nàng có tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1992. Người đẹp từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô đạt được giải thưởng tôn vinh về hạng mục Health anh Fitness dành cho những cá nhân và tập thể có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội châu Á 2017.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, người đẹp 9x này từng bị người yêu phản bội chỉ vì cân nặng của cô nàng là 36kg, thiếu sức sống và kém quyến rũ. Song, cô nàng đã quyết tâm, kiên trì tập luyện thể thao, áp dụng các chế độ tăng cân và "đúc dáng" như cách khoa học và hiệu quả. Dù đã là mẹ một con nhưng cô vẫn duy trì phong độ ổn định với thân hình săn chắc và số đo ba vòng chuẩn đẹp.
Bà mẹ một con thường xuyên luyện tập và chia sẻ khá nhiều bí quyết giữa dáng trên trang cá nhân của mình. Cô nàng luôn xuất hiện với một diện mạo xinh đẹp, chỉn chu kể cả trong thời gian bầu bí. Cô nàng thường luyện tập với nhiều dụng cụ khác nhau, trong đó có tạ tay và cả dây thun để nhảy tăng sức bền. Ngoài ra, các bài tập khá đơn giản nhưng đốt calo hiệu quả được Liin Nguyễn áp dụng như bật nhảy, đá chân chéo, squat, chống đẩy...
Để có được một thân hình đáng mơ ước và duy trì được sức khỏe dẻo dai, cô nàng vừa tập luyện thể dục chăm chỉ, mà còn kết hợp với chế độ ăn tập khoa học và hợp lý. Các khẩu phần ăn của cô nàng hạn chế lượng tinh bột, bổ sung chất đạm, protein, rau củ quả... Song song đó, cô nàng cũng đã giúp hàng trăm phụ nữ thay đổi vóc dáng, tìm được sự tự tin trong cuộc sống nhờ ăn và tập khoa học.
Sự thay đổi về ngoại hình nhờ chế độ ăn tập khoa học giúp Liin Nguyễn trở thành huấn luyện viên thể hình, thu hút sự quan tâm của phái đẹp trên các trang mạng xã hội. Hiện tại, cô nàng sở hữu khá đông đảo người hâm mộ trên Instagram với gần 150.000 lượt theo dõi.