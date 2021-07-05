Khi nhắc đến những màn thay đổi bản thân ngoạn mục. không ai có thể quên được cô nàng Liin Nguyễn, hiện là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Hot gymer nổi tiếng nàng có tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1992. Người đẹp từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô đạt được giải thưởng tôn vinh về hạng mục Health anh Fitness dành cho những cá nhân và tập thể có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội châu Á 2017.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, người đẹp 9x này từng bị người yêu phản bội chỉ vì cân nặng của cô nàng là 36kg, thiếu sức sống và kém quyến rũ. Song, cô nàng đã quyết tâm, kiên trì tập luyện thể thao, áp dụng các chế độ tăng cân và "đúc dáng" như cách khoa học và hiệu quả. Dù đã là mẹ một con nhưng cô vẫn duy trì phong độ ổn định với thân hình săn chắc và số đo ba vòng chuẩn đẹp.