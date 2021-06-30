Chàng trai miền Tây khoe loại quả đặc sản khiến dân tình miền khác phát thèm 'ứa nước miếng'

Ở miền Tây, các loại trái cây vô cùng đa dạng và phong phú. Có những loại có thể bạn chưa biết đến bao giờ hoặc có thể nghe tên nhưng chưa từng nhìn thấy. Cụ thể, mới đây, một bài viết trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dân tình khi chàng trai có tên P.V.T đăng tải hình ảnh loại trái cây đặc sản ở Miền Tây.

Bức ảnh chủ tài khoản đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trong bài viết, anh chàng đăng kèm dòng trạng thái hỏi rằng: "Có ai thèm trái này giống mình không?”. Chỉ vậy thôi mà dân tình lại rần rần vì tò mò "danh tính" của loại quả này. Trong số đó, có người đã nhận ra đây chính là quả bần. Nhiều người bày tỏ rằng dù đã nghe qua tên quả này nhưng chưa từng thấy ở khu vực mình sống bao giờ. Một số khác thì nhận định ở ngoài miền Bắc, các tỉnh thành như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh cũng có xuất hiện cây bần.