Nữ streamer giấu mặt khoe trọn 'chỗ hiểm' trước hàng nghìn người hâm mộ khi đặt để camera ở vị trí 'hóc búa'

Nữ streamer Impression Ran hay còn được gọi là Ran hiện đang là một trong những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên trang Naver của Hàn Quốc. Vốn dĩ là hot girl, Youtuber sau này mới lấn sân sang con đường livestream, Ran được nhiều người biết đến với gương mặt khả ái, làn da trắng muốt và hơn hết chính là thân hình vô cùng bốc lửa. Vòng một ngoại cỡ của Ran khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Cô nàng cũng rất chăm diện các trang phục bó sát nên vòng 1 của cô lúc nào như cũng muốn chực trào ra ngoài lớp áo. Đây cũng là nguyên nhân dù rất hay truyền tải những thông điệp tích cực nhưng Ran luôn bị dính chặt với cái mác "gợi cảm", thậm chí cô cũng gặp không ít lùm xùm vì cơ thể của mình.

Nữ streamer Ran đang là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất Naver - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một lần livestream, khán giả được phen "nổ mắt" khi camera của Ran được đặt ở những vị trí vô cùng "hóc búa". Người xem không thấy mặt nữ streamer đâu mà thay vào đó, trên khung hình lại xuất hiện những phần khác trên cơ thể của thần tượng theo góc nhìn rất "xôi thịt". Tệ hơn, trang phục của cô gái hôm ấy vẫn rất ngắn và bó nên không có gì lạ khi người xem được hưởng trọn "cảnh xuân".