Nữ streamer giấu mặt khoe trọn 'chỗ hiểm' trước hàng nghìn người hâm mộ khi đặt để camera ở vị trí 'hóc búa'

Nhịp sống trẻ 01/07/2021 07:46

Nữ streamer ngực khủng Hàn Quốc trong một buổi phát sóng đã khiến khán giả "nổ mắt" khi "giấu mặt" nhưng lại để lộ nhiều phần cơ thể. Tuy khiến nhiều người hoang mang khi không biết là do cô cố ý hay vô tình nhưng tên tuổi của hot girl đã phủ sóng trên khắp các diễn đàn tại nước này.

Nữ streamer Impression Ran hay còn được gọi là Ran hiện đang là một trong những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên trang Naver của Hàn Quốc. Vốn dĩ là hot girl, Youtuber sau này mới lấn sân sang con đường livestream, Ran được nhiều người biết đến với gương mặt khả ái, làn da trắng muốt và hơn hết chính là thân hình vô cùng bốc lửa. Vòng một ngoại cỡ của Ran khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Cô nàng cũng rất chăm diện các trang phục bó sát nên vòng 1 của cô lúc nào như cũng muốn chực trào ra ngoài lớp áo. Đây cũng là nguyên nhân dù rất hay truyền tải những thông điệp tích cực nhưng Ran luôn bị dính chặt với cái mác "gợi cảm", thậm chí cô cũng gặp không ít lùm xùm vì cơ thể của mình.

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Nữ streamer Ran đang là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất Naver - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một lần livestream, khán giả được phen "nổ mắt" khi camera của Ran được đặt ở những vị trí vô cùng "hóc búa". Người xem không thấy mặt nữ streamer đâu mà thay vào đó, trên khung hình lại xuất hiện những phần khác trên cơ thể của thần tượng theo góc nhìn rất "xôi thịt". Tệ hơn, trang phục của cô gái hôm ấy vẫn rất ngắn và bó nên không có gì lạ khi người xem được hưởng trọn "cảnh xuân".

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Buổi livestream 'nóng bỏng' của Ran - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều người nghĩ là do cô gái vô tình để góc máy bị lệch - Ảnh: Chụp màn hình

Theo ý kiến của một số dân mạng, có thể nữ streamer ngực khủng này đã sơ ý làm rơi camera sau đó vội vàng chỉnh lại mà không để chú ý đến góc máy. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng cô hot girl này đang cố ý làm vậy để thu hút dân mạng, tăng độ nổi tiếng. 

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Nhưng những ý kiến khác lại cho rằng là do cô cố ý - Ảnh: Chụp màn hình

Nghi ngờ này cũng không hoàn toàn là vô căn cứ bởi trong một buổi phát sóng trước đây, cô nàng cũng khiến khán giả đỏ mặt khi zoom camera thẳng vào vòng một của mình rồi chạy nhảy liên tục khiến vòng một của cô cũng chuyển động không ngừng trước hàng nghìn người xem. Hành động này thời gian ấy cũng khiến Ran nhận về không ít "gạch đá".

Nữ streamer giấu mặt khoe trọn 'chỗ hiểm' trước hàng nghìn người hâm mộ khi đặt để camera ở vị trí 'hóc búa' - Ảnh 5
Vòng một 'rung lắc' khiến Ran nhận về nhiều chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, sự việc nữ streamer vô tình hay cố ý để lệch camera vẫn còn là ẩn số tuy nhiên điều không thể phủ nhận là tên tuổi của cô đã phủ sóng khắp nơi ở các diễn đàn trên mạng xã hội tại Hàn - một điều mà không phải hot girl nào muốn cũng được.

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Bên cạnh những thú vui khi đi chu du khắp nơi, nhiều khách du lịch còn sẵn sàng lột sạch quần áo để 'tắm tiên' ở những nơi mình đến khi có cơ hội.

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