Nhiều người có mặt tại đó đã vô cùng kinh ngạc, họ vây quanh đài phun nước và bắt đầu lấy điện thoại ra quay phim, chụp hình. Tuy nhiên, cô gái này có vẻ chẳng quan tâm khi vẫn tiếp tục tắm táp và khoe thân trước thiên hạ như không có chuyện gì xảy ra. Giải thích cho hành động này, cô gái cho biết bản thân là một khách du lịch nhưng vì không thể chịu nổi cái nóng của Rome nên đã quyết định "giải nhiệt tại chỗ".

Theo kênh truyền thông affaritaliani.it, khoảng 11h ngày 20/6 (giờ địa phương), tại đài phun nước Piazza Colonna ở trung tâm thành phố Rome đã diễn ra một sự kiện khiến người dân "mắt chữ A mồm chữ O" vì kinh ngạc. Theo đó, một cô gái trẻ đã đến đài phun nước Trevi (phía trước cung điện Palazzo Chigi) lột sạch quần áo và bước vào bơi lội, tắm gội như trong phòng tắm ở nhà mình.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã đến và yêu cầu cô gái trẻ chấm dứt ngay hành động phản cảm này nếu không sẽ bị bắt. Cô gái lúc này mới thay đổi thái độ. Thế nhưng, thay vì "sốt sắng" chấp hành, khách du lịch này vẫn cố nán lại vài phút rồi mới chịu chậm rãi bước ra khỏi đài phun nước và mặc lại quần áo (đương nhiên là cũng trước mặt tất cả mọi người). Trong suốt quá trình, cô gái còn nở một nụ cười thích thú.

Cô lên bờ và mặc lại quần áo trước mặt mọi người - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng trong nước và quốc tế đã vô cùng bức xúc cho hành động "tự nhiên thái quá" của khách du lịch này. Một số ý kiến cũng không khỏi thắc mắc là bằng cách nào mà cô gái có thể qua mặt các nhân viên an ninh, trèo qua hàng rào xung quanh đài phun nước. Hiện, chưa có thông tin nào về việc cô gái có bị phạt vì hành vi ướt át này hay không.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên liên quan đến vấn đề khách du lịch thỏa thân tại nơi công cộng. Theo kênh Opposingview, thời gian trước, cơ quan chức năng tại Campuchia đã bắt tạm giam hai chị em là Lindsey Adams và Lesie Adams vì hành vi chụp “ảnh khỏa thân” bên trong ngôi đền Preah Khan thuộc Công viên khảo cổ Angkor.

Hai khách du lịch bị bắt vì chụp ảnh thỏa thân nơi linh thiên ở Campuchia - Ảnh: Opposingview

Bức ảnh gây bão - Ảnh: Opposingview

Cơ quan điều tra cho hay có lẽ hai du khách đã không biết Angkor là một thánh địa, nhưng hành động này của họ đã ảnh hưởng đến tôn nghiêm của khu vực này. Được biết, hai cô gái bị cấm tái nhập cảnh Campuchia trong 4 năm.

Người đàn ông nước ngoài 'tắm tiên'ở biển Đà Nẵng - Ảnh: Thanh Niên

Việt Nam vào năm 2019 cũng từng có một trường hợp một nam khách du lịch vô tư "tắm tiên' ở bãi biển Đà Nẵng. Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng địa phương cho biết, khu vực bãi biển mà nam du khách người nước ngoài khỏa thân tắm biển là nơi neo đậu tàu thuyền. Khu vực này không có bãi tắm, bãi tắm công cộng gần nhất cách đó hơn 1km. Sự việc đã gây xôn xao dư luận một thời gian.