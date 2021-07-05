'Gái non' Hà Thành đúc dáng như tượng, gây sốt khi diện áo khác người, lộ khe ngực sâu khoắm 'đốt cháy' ống kính tại gia

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang Phạm còn khiến cư dân mạng "náo loạn" với thân hình chuẩn không cần chỉnh của mình.

Alice Phạm được biết đến với tên thật là Trang Phạm, hiện là một trong những gương mặt sáng giá trong làng người mẫu ảnh tại Hà Nội. Cô nàng sinh năm 2002 này nhận được nhiều sự quan tâm nhờ gương mặt đẹp sắc sảo với khuôn mặt nhỏ gọn, mũi cao và đôi mắt to tròn, long lanh. Đồng thời, người đẹp luôn nổi bật với làn da "trắng như sứ", chịu khó "đúc" dáng chuẩn đẹp, cực kỳ bốc lửa và quyến rũ. Tất cả những thế mặt từ vẻ ngoài lẫn dáng vóc khiến cô nàng luôn "ghi điểm" trông mắt công chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vốn lợi thế về vẻ ngoài lẫn thân hình chuẩn đẹp, cô nàng 10x thường gây 'náo loạn' mỗi khi xuất hiện - Ảnh: IGNV

Với phong cách ăn mặc mát mẻ của mình, cô nàng càng được các bạn trẻ theo dõi và hâm mộ - Ảnh: IGNV

Song song đó, người đẹp 10x hay chăm chỉ khoe khéo đường con cơ thể, đặc biệt là "đôi gò bồng đảo" cực quyến rũ của mình thông qua những "bộ cánh" hai dây, áo khoét ngực khá sâu. Tuy nhiên, phong cách thời trang táo bạo này khá tinh tế, không hề gây phản cảm và nhận được nhiều lời khen tích cực của người hâm mộ. Thi thoảng, nàng hotgirl cũng nhận vài dòng bình luận, tin nhắn khiếm nhã khiến cô nàng cảm thấy khó chịu.

Sự thăng hạng trong sắc vóc của cô nàng càng lúc càng xinh đẹp và gợi cảm hơn trước - Ảnh: IGNV

Bỏ qua tin đồn phẫu thuật thăm mỹ, cô nàng khẳng định vẻ đẹp của mình là được di truyền từ bố mẹ - Ảnh: IGNV

Người đẹp 10x không ngại phô diễn vòng một tròn đầy qua những trang phục nội y - Ảnh: IGNV

Sự táo bạo trong khoản tạo dáng của cô nàng đôi lúc khiến ai nấy 'ngượng chín mặt' - Ảnh: IGNV

Ngoài vai trò là một người mẫu ảnh và quảng cáo, cô nàng cũng dành thời gian cho công việc kinh doanh cửa hàng thời trang mang nhãn hiệu riêng mình. Với phong cách thời trang "nóng bỏng mắt" của mình, cô nàng Hà Thành ngày càng được các bạn trẻ mến mộ và nhận được rất nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Hotgirl xứ Trung nhận ‘cả rổ’ chỉ trích vì trang phục ngắn cũn cỡn, hớ hênh lộ cả vòng một lẫn vòng ba Nữ streamer Boo Bong khá có tiếng trên nền tảng xã hội Weibo dạo gần đây với loạt nội dung khoe thân khá phản cảm và nhức nhối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-non-ha-thanh-duc-dang-nhu-tuong-gay-sot-khi-dien-ao-khac-nguoi-lo-khe-nguc-sau-khoam-dot-chay-ong-kinh-tai-gia-411030.html