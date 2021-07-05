'Gái non' Hà Thành đúc dáng như tượng, gây sốt khi diện áo khác người, lộ khe ngực sâu khoắm 'đốt cháy' ống kính tại gia

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang Phạm còn khiến cư dân mạng "náo loạn" với thân hình chuẩn không cần chỉnh của mình.
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Alice Phạm được biết đến với tên thật là Trang Phạm, hiện là một trong những gương mặt sáng giá trong làng người mẫu ảnh tại Hà Nội. Cô nàng sinh năm 2002 này nhận được nhiều sự quan tâm nhờ gương mặt đẹp sắc sảo với khuôn mặt nhỏ gọn, mũi cao và đôi mắt to tròn, long lanh. Đồng thời, người đẹp luôn nổi bật với làn da "trắng như sứ", chịu khó "đúc" dáng chuẩn đẹp, cực kỳ bốc lửa và quyến rũ. Tất cả những thế mặt từ vẻ ngoài lẫn dáng vóc khiến cô nàng luôn "ghi điểm" trông mắt công chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Song song đó, người đẹp 10x hay chăm chỉ khoe khéo đường con cơ thể, đặc biệt là "đôi gò bồng đảo" cực quyến rũ của mình thông qua những "bộ cánh" hai dây, áo khoét ngực khá sâu. Tuy nhiên, phong cách thời trang táo bạo này khá tinh tế, không hề gây phản cảm và nhận được nhiều lời khen tích cực của người hâm mộ. Thi thoảng, nàng hotgirl cũng nhận vài dòng bình luận, tin nhắn khiếm nhã khiến cô nàng cảm thấy khó chịu.
Ngoài vai trò là một người mẫu ảnh và quảng cáo, cô nàng cũng dành thời gian cho công việc kinh doanh cửa hàng thời trang mang nhãn hiệu riêng mình. Với phong cách thời trang "nóng bỏng mắt" của mình, cô nàng Hà Thành ngày càng được các bạn trẻ mến mộ và nhận được rất nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội.