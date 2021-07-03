Từng được ‘mai mối’ nam streamer ViruSs, bông hồng lai khiến dân tình ‘điên đảo’ với thềm ngực căng tràn

Nhịp sống trẻ 03/07/2021 12:30

Nổi tiếng trên các trang mạng xã hội bởi vẻ đẹp lai Tây “cực phẩm”, cô nàng Wilson Nhật Anh còn “gây bão” với thân hình gợi cảm, nổi bật là vòng một nảy nở và tràn đầy sức sống.

Khi nhắc đến những nàng hotgirl mang dòng máu lai trong người, không ai không nhớ đến cái tên Wilson Nhật Anh. Cô nàng hiện là hotgirl được cư dân mạng “để mắt” đến trong dạo thời gian gần đây. Được biết đến với gương mặt lai Mỹ - Việt, làn da trắng không tỳ vết, đôi mắt long lanh và nụ cười toả nắng.

 

Người đẹp 10x còn gây ấn tượng với vóc dáng đẫy đà với số đo ba vòng lần lượt là 90-66-95 của mình. Với lợi thế về diện mạo chuẩn đẹp, người đẹp 10x được săn đón và nhận được rất nhiều lời mời chụp ảnh mẫu hay quảng cáo sản phẩm trong nước.

 

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Gương mặt lai đẹp hút hồn cùng thân hình ‘bốc lửa’ khiến cô nàng dễ dàng ‘gây thương nhớ’ trong lòng người hâm mộ - Ảnh: FBNV

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Với lợi thế về diện mạo chuẩn đẹp, người đẹp 10x được săn đón - Ảnh: FBNV
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Cô nàng sinh năm 2002 này từng được ‘gán ghép’ cho nam streamer đình đám ViruSs - Ảnh: FBNV

 

Song song đó, dân tình không mấy bất ngờ và toả ra khá thích thú khi nghe tin người đẹp sinh năm 2002 này từng được Xemesis - ông xã của cô bạn thân Xoài Non “làm mối” cho nam streamer đình đám ViruSs. Với vẻ đẹp lung linh và trời phú của mình, cô nàng dễ dàng chiếm được cảm tình của cư dân mạng và cặp đôi được người hâm mộ “đẩy thuyền” rất nhiệt tình.

 

 

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Phong cách phóng khoáng giúp cô nàng luôn gây ấn tượng mạnh - Ảnh: FBNV

 

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‘Bông hồng lai’ còn gây ấn tượng với vóc dáng đẫy đà với ‘vòng nào ra vòng nấy’ của mình - Ảnh: FBNV

 

Nhờ có thân hình “bốc lửa” cùng sở thích diện đồ ”nửa kín nửa hở”, Nhật Anh đã xây dựng thành công hình ảnh đầy quyến rũ và gợi cảm trong lòng người hâm mộ. Hiện tại, người đẹp vẫn đang tập trung vào công việc học tập của mình. Với những lúc có thời gian rảnh rỗi, cô nàng vẫn theo đuổi đam mê làm người mẫu ảnh của mình.

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Từ khóa:   Wilson Nhật Anh hotgirl lai Tây ViruSs

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