Hotgirl xứ Trung nhận ‘cả rổ’ chỉ trích vì trang phục ngắn cũn cỡn, hớ hênh lộ cả vòng một lẫn vòng ba

Nhịp sống trẻ 03/07/2021 12:30

Nữ streamer Boo Bong khá có tiếng trên nền tảng xã hội Weibo dạo gần đây với loạt nội dung khoe thân khá phản cảm và nhức nhối.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở khắp nơi, các hotgirl tập tành trở thành những nữ streamer với hàng loạt nội dung đa dạng và phong phú được thực hiện tại nhà. Song, điều này làm xuất hiện không ít các nữ streamer sử dụng nhiều chiêu trò, nội dung gây phản cảm, khiến nhiều người không hài lòng.

 

Điển hình cô nàng Boo Bong - hiện là một trong những nữ streamer với gần 100 nghìn lượt theo dõi trên nền tảng Weibo. Vốn được nhiều người biết tới với đôi mắt to tròn cùng thân hình gợi cảm, cô nàng thường xuyên thu hút được một lượng xem khá đông đảo mỗi khi lên sóng.

 

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Boo Bong được nhiều người biết đến với hàng loạt nội dung đa dạng và độc đáo - Ảnh: Internet

 

Trong lần phát sóng trực tiếp mới nhất, cô nàng đã tâm sự trên sóng rằng mình đã không ra khỏi nhà trong 1 tuần liền và cảm thấy vô cùng chán nản. Vậy nên, người đẹp xứ Trung đã khiến dân tình hoa mắt với những hành động tập làm xạ thủ bằng những khẩu súng nhựa trong nhà như nằm ra sàn nhà, lăn qua lăng lại... Tuy nhiên, người đẹp càng khiến nhiều người “ngượng chín mặt” bởi những bộ trang phục ngắn cũn cỡn, hớ hênh lộ cả vòng một lẫn vòng ba.

 

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Với nội dung tập là xạ thủ khá mới lạ, cô nàng thu hút khá nhiều người theo xem trực tiếp - Ảnh: chụp màn hình

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Với động tác nằm trên sàn để tập bắn, cô nàng đã để lộ nửa vòng ngực nở nang của mình - Ảnh: chụp màn hình

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Cô nàng đã khoe trọn vòng ba về phía khán giả xem trực tiếp - Ảnh: chụp màn hình

 

Sau khi video được lan truyền, nhiều người không ngại “ném đá” cô nàng với những bình luận không mấy tích cực. Song song đó, không ít người lại dành lời khen và khuyến khích cô nàng nghĩ ra thêm những hoạt động khác khi lên sóng. Đồng thời, độ nổi tiếng của Boo Bong cũng tăng dần từng đợt phát sóng mới.

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Từ khóa:   nữ streamer hotgirl Trung Quốc thân hình gợi cảm

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