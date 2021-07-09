Dàn hotgirl Việt 'lộ ảnh giường chiếu', bất chấp 'sống ảo' vào những ngày giãn cách Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang dần trở nên phức tạp hơn, các người đẹp Việt cũng tuân thủ việc giãn cách ngay tại nhà. Song, những không gian trong ngôi nhà, nổi bật là phòng ngủ được tận dụng để các cô nàng mở ngay một studio "sống ảo" ngay tại nhà của mình.

Dù đã bước sang độ tuổi hơn 30, nữ ca sĩ vẫn mang một vẻ ngoài nóng bỏng, trẻ trung và trang đầy sức sống khiến hội chị em trầm trồ và ghen tị. Đồng thời, cô nàng còn được biết đến là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng và giàu có trong Vbiz.

Theo trend chụp hình ngay trong phòng ngủ mùa giãn cách, Minh Hằng khiến người hâm mộ được phen sững sờ khi đăng tải ảnh "khỏa thân", quấn chiếc chăn hờ hững ngang người trên trang cá nhân. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh trên nhanh chóng "gây sốt" cộng đồng mạng và nhận được nhiều lượt yêu thích của người hâm mộ.

Hằng Habi

Hằng Habi tên thật là Phạm Thu Hằng, hiện được biết đến là một gymer và là một người mẫu khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng sinh năm 1996 này đã "gây choáng" bởi bức ảnh bán khỏa thân, khoe tấm lưng ong đầy trắng mịn và vòng ba nở nang của mình.

Hằng Habi khiến không ít người 'ngượng chín mặt' khi khoe dáng trên giường - Ảnh: IGNV

Trong phần bình luận, nhiều người hâm mộ vô cùng xuýt xoa và khen ngợi bởi cô nàng vừa sở hữu thân hình cân đối, vừa nổi bật ba vòng chuẩn đẹp.

Lê Huyền Diệu

Huyền Diệu sinh năm 2000, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Rũ bỏ hình ảnh một cô gái mang vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, người đẹp 10x này khiến nhiều người không khỏi đảo điên về những hình ảnh "giường chiếu" đầy cuốn hút của mình.

Vẻ đẹp ngọt ngào pha lẫn gợi cảm khiến bao người bị thu hút - Ảnh: IGNV

Gần đây, Huyền Diệu trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều sau một đêm khi tham gia chương trình hẹn hò "Tỏ tình hoàn mỹ". Với ngoại hình khả ái, thân hình nóng bỏng, cô nàng thu hút cả trăm nghìn lượt theo dõi trên trang cá nhân Facebook và Instagram.

Helen

Helen được chú ý và quan tâm nhờ phong cách cá tính, gợi cảm, xen một chút nổi loạn và phóng khoáng trên mạng xã hội. Không chỉ có một phong cách thời trang ấn tượng, người đẹp còn sở hữu một thân hình chuẩn không cần chỉnh. Vậy nên, cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh "đốt mắt" người nhìn trên trang cá nhân.

Mới đây, nàng hotgirl đã khiến cư dân mạng 'đỏ mặt' bởi những hình ảnh diện nội ý ngắn cũn cỡn, cùng những pha tạo dáng hết sức táo bạo của mình.

Chiếc giường chính là nơi người đẹp 9x này thỏa sức tạo dáng nóng bỏng - Ảnh: IGNV

Di Di

Cô nàng 9x này là một người mẫu tự do, được biết đến với hình tượng nóng bỏng và quyến rũ trên mạng xã hội. Mỗi bức ảnh của cô nàng đều khiến nhiều người phải trầm trồ và hiếu kỳ. Không gian phòng ngủ cũng là một studio thu nhỏ của người đẹp này. Những hình ảnh khoe thân hình 'mướt mắt' đầy tinh tế của cô nàng khiến không ít người choáng ngợp.

Cụ thể, cô nàng chọn giường ngủ để làm nơi phô diễn những đường cong cơ thể chuẩn đẹp của mình, kết hợp với áo crop-top khoe nửa thềm ngực đẫy đà và chiếc quần jean màu trắng ngắn khoe đôi chân nuột nà của mình.

Thân hình 'mướt mắt' của cô nàng khiến bao người choáng váng - Ảnh: IGNV

Vốn lợi thế về vẻ ngoài đẹp sắc sảo, cũng như thân hình nóng bỏng, người đẹp luôn biết cách làm nổi bật mình, diện những 'bộ cánh' táo bạo và thời thượng.