Chuyện tình dưới đây cho thấy rằng tình yêu không nơi đâu quá xa xôi mà ở ngay bên cạnh ta.

Câu chuyện tình yêu định mệnh được cô nàng Đỗ Thanh Ngân, hiện đang là giáo viên dạy múa tại Hà Nội chia sẻ: “Lần đó mình đi đám cưới người chị chơi thân, còn anh ấy là bạn của chú rể. Lúc đó bọn mình không hề quen biết nhau. Lúc đi trong đoàn rước dâu mình có đi cùng mọi người thì không biết thế nào lại vô tình lọt vào bức hình chụp cô dâu chú rể.

Vì là tình cờ dính vào hình mà nên mình cũng không biết gì cả, mãi đến mấy hôm sau về nhà mới thấy trong loạt hình bạn cô dâu chú rể chụp có tấm mình bị dính vào mà trông xấu thậm tệ. Lúc đó nghĩ hơi bực mình, muốn tìm người chụp lén mình để “hỏi tội” lắm luôn.” Thanh Ngân vô tình lọt vào ống kính của chàng công an - Ảnh: Internet Thanh Ngân không hề biết rằng việc tìm người ta để hỏi tội đã dẫn dắt cô đến với tình yêu hiện tại, gặp được người thương một đời của mình. Vì muốn gỡ bỏ bức ảnh “dìm hàng” mình, Thanh Ngân đã chủ động nhắn tin cho Nguyễn Văn Phúc - anh chàng đã chụp tấm hình định mệnh để rồi từ lúc ấy, hai người bắt đầu trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống.

Nàng cô giáo - chàng công an bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn - Ảnh Internet “Nói chuyện nhiều lần mình mới biết anh là Công An, cũng sống cách nhà mình không xa. Anh thú nhận rằng đã để ý mình từ trước vì có kết bạn Facebook nhưng không có cơ hội làm quen, mãi đến hôm đi đám cưới mới có dịp gặp mặt ngoài đời. Anh bảo là “trúng tiếng sét” ngay lần đầu nhìn thấy mình, mặc dù lúc đó mình không hề biết gì cả, không thấy anh luôn. Tấm ảnh đó là anh chụp, bảo dù chụp tình cờ thôi nhưng trông mình rất xinh và muốn giữ làm kỷ niệm, không ngờ nhờ nó mà hai đứa yêu nhau”. Họ yêu nhau và đã đưa nhau về ra mắt gia đình - Ảnh: Internet Thanh Ngân chia sẻ thêm người yêu rất yêu thương, chiều chuộng mình, không để cô phải đụng chân đụng tay vào việc nặng nhọc gì. Được biết sau hơn 2 tháng làm quen, cả hai đã đưa nhau về ra mắt gia đình để tính chuyện lâu dài. Hiện tại vì lý do công việc, không có nhiều thời gian hẹn hò nhưng cặp đôi luôn quan tâm, động viên nhau cùng cố gắng, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nửa kia của mình. Cặp đôi hạnh phúc đón sinh nhật cùng nhau - Ảnh: Internet

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