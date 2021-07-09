Bực bội tìm ‘thủ phạm’ đã chụp lén mình để hỏi tội, cô gái hạnh phúc vì không ngờ ‘bắt được’ chàng công an

Nhịp sống trẻ 09/07/2021 07:30

Chuyện tình dưới đây cho thấy rằng tình yêu không nơi đâu quá xa xôi mà ở ngay bên cạnh ta.

Câu chuyện tình yêu định mệnh được cô nàng Đỗ Thanh Ngân, hiện đang là giáo viên dạy múa tại Hà Nội chia sẻ:

“Lần đó mình đi đám cưới người chị chơi thân, còn anh ấy là bạn của chú rể. Lúc đó bọn mình không hề quen biết nhau. Lúc đi trong đoàn rước dâu mình có đi cùng mọi người thì không biết thế nào lại vô tình lọt vào bức hình chụp cô dâu chú rể.

Vì là tình cờ dính vào hình mà nên mình cũng không biết gì cả, mãi đến mấy hôm sau về nhà mới thấy trong loạt hình bạn cô dâu chú rể chụp có tấm mình bị dính vào mà trông xấu thậm tệ. Lúc đó nghĩ hơi bực mình, muốn tìm người chụp lén mình để “hỏi tội” lắm luôn.”

Bực bội tìm ‘thủ phạm’ đã chụp lén mình để hỏi tội, cô gái hạnh phúc vì không ngờ ‘bắt được’ chàng công an - Ảnh 1
Thanh Ngân vô tình lọt vào ống kính của chàng công an - Ảnh: Internet

Thanh Ngân không hề biết rằng việc tìm người ta để hỏi tội đã dẫn dắt cô đến với tình yêu hiện tại, gặp được người thương một đời của mình. Vì muốn gỡ bỏ bức ảnh “dìm hàng” mình, Thanh Ngân đã chủ động nhắn tin cho Nguyễn Văn Phúc - anh chàng đã chụp tấm hình định mệnh để rồi từ lúc ấy, hai người bắt đầu trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. 

Bực bội tìm ‘thủ phạm’ đã chụp lén mình để hỏi tội, cô gái hạnh phúc vì không ngờ ‘bắt được’ chàng công an - Ảnh 2
Nàng cô giáo - chàng công an bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn - Ảnh Internet

“Nói chuyện nhiều lần mình mới biết anh là Công An, cũng sống cách nhà mình không xa.  Anh thú nhận rằng đã để ý mình từ trước vì có kết bạn Facebook nhưng không có cơ hội làm quen, mãi đến hôm đi đám cưới mới có dịp gặp mặt ngoài đời. Anh bảo là “trúng tiếng sét” ngay lần đầu nhìn thấy mình, mặc dù lúc đó mình không hề biết gì cả, không thấy anh luôn. Tấm ảnh đó là anh chụp, bảo dù chụp tình cờ thôi nhưng trông mình rất xinh và muốn giữ làm kỷ niệm, không ngờ nhờ nó mà hai đứa yêu nhau”.

Bực bội tìm ‘thủ phạm’ đã chụp lén mình để hỏi tội, cô gái hạnh phúc vì không ngờ ‘bắt được’ chàng công an - Ảnh 3
Họ yêu nhau và đã đưa nhau về ra mắt gia đình - Ảnh: Internet

Thanh Ngân chia sẻ thêm người yêu rất yêu thương, chiều chuộng mình, không để cô phải đụng chân đụng tay vào việc nặng nhọc gì. Được biết sau hơn 2 tháng làm quen, cả hai đã đưa nhau về ra mắt gia đình để tính chuyện lâu dài. Hiện tại vì lý do công việc, không có nhiều thời gian hẹn hò nhưng cặp đôi luôn quan tâm, động viên nhau cùng cố gắng, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nửa kia của mình. 

 

Bực bội tìm ‘thủ phạm’ đã chụp lén mình để hỏi tội, cô gái hạnh phúc vì không ngờ ‘bắt được’ chàng công an - Ảnh 4
Cặp đôi hạnh phúc đón sinh nhật cùng nhau - Ảnh: Internet

 

Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình

Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình

Hot girl Linh Rin - bạn gái của chàng thiếu gia Phillip Nguyễn khiến không ít chị em ganh tị khi tiết lộ những hành động lo lắng tinh tế mà người yêu dành cho mình.

Xem thêm
Từ khóa:   nàng giáo viên chàng công an người yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'