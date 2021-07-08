Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa

Nhịp sống trẻ 08/07/2021 12:30

Nếu diện mạo hiện tại chưa được xinh đẹp, bạn có thể cải thiện bằng cách giảm cân. 3 cô gái dưới đây chính là minh chứng cho điều này.

Ở thời đại xem trọng ngoại hình như hiện nay thì việc bị nhận xét hay body shaming là chuyện diễn ra như cơm bữa. Chính vì vậy mà nhiều người bị cho là “kém sắc” đã tìm đến dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ tuy nhiên đôi khi họ lại không biết rằng giảm cân chính là cách giúp mình cải thiện ngoại hình tốt nhất, 3 cô gái dưới đây chính là minh chứng cho điều này. 

Phạm Ngọc Y Vân

Phạm Ngọc Y Vân được nhiều người biết đến khi là bạn gái của nam diễn viên Huỳnh Anh dù hiện tại cả hai đã chia tay. Y Vân là Việt Kiều, sinh ra và lớn lên tại Bỉ, cô từng gây bất ngờ khi chia sẻ những hình ảnh cũ với thân hình mập mạp cùng dòng tâm sự:

Đời chị chưa bao giờ gầy. Năm 2011 là năm chị béo nhất, năm đầu tiên chị lên đại học và xa nhà. Suốt ngày ăn khuya, đi party và ăn những món rất béo, lúc đấy chị mập hơn 80 kg thì phải.”

Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 1
Y Vân được biết đến khi là bạn gái của diễn viên Huỳnh Anh - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 2
Cô nàng được cho là rất 'xứng đôi vừa lứa' với nam diễn viên bởi ngoại hình xinh đẹp - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 3
Ít ai biết được rằng cô nàng từng có một thời 'thừa cân' như thế này - Ảnh: Internet

Không để người hâm mộ thắc mắc, Y Vân chia sẻ thêm để có được ngoại hình như hiện tại, bản thân đã phải trải qua quá trình ép cân suốt một năm. Hằng ngày nàng Việt Kiều chăm chỉ tập gym, chạy bộ bên cạnh đó còn xây dựng cho mình một chế độ ăn uống khắt khe để cuối cùng giảm được 20kg. Sở hữu chiều cao vượt trội 1m74 lại giảm cân được nhiều, Y Vân trở thành hot girl với nhiều bộ ảnh đốt mắt người xem.

Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 4
Vẻ ngoài kém sắc của nàng Việt kiều lúc chưa giảm cân - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 5
Và đây là Y Vân xuất sắc của hiện tại - Ảnh: Internet

Nguyễn Đặng Tiểu Giang

Không hoạt động trong lĩnh vực giải trí hay tham gia các cuộc thi nổi tiếng, Nguyễn Đặng Tiểu Giang được biết đến là một rich kid chính hiệu bởi những hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có, sang chảnh mà cô đăng tải. Được biết bố của Tiểu Giang là đại gia kinh doanh siêu xe ở Việt Nam. Cô nàng được sang Singapore du học từ nhỏ, lúc lên đại học thì chuyển đến Mỹ và định cư cùng gia đình tại đây.

Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 6
Ngoại hình mũm mĩm của Tiểu Giang lúc trước - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 7
Lúc có em bé cô nàng đạt cân nặng 'chạm đỉnh' - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất là lúc rich kid thực hiện “chiến dịch” giảm mạnh 40kg khi đạt cân nặng chạm đỉnh 90kg. Thân hình thon thả của Tiểu Giang hiện tại khiến người theo dõi không khỏi trầm trồ, thán phục.

Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 8
Giảm cân giúp rich kid thăng hạng nhan sắc - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 9
Nguyễn Đặng Tiểu Giang tự tin khoe dáng bên siêu xe - Ảnh: Internet

Lê Xuân Anh (Lê Bống)

Lê Bống được nhiều người biết đến với màn dậy thì thành công nhờ giảm 15kg, danh xưng “hot girl phòng tập” cũng gắn liền với cô từ đó. Lê Bống từng chia sẻ cô rất tự ti mỗi khi diện áo dài đi học và đứng cạnh những bạn nữ có thân hình mảnh mai vì vóc dáng không cân đối của mình. Lấy đó làm động lực, 9x bắt đầu lao vào luyện tập, ăn kiêng. Hiện tại cô đã có được thân hình vô cùng nóng bỏng với số đo 3 vòng chuẩn 86-69-93 cm.

Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 10
Lê Bống lúc trước có ngoại hình không mấy nổi bật - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 11
Thời cô nàng ở cân nặng hơn 60kg - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 12
Lê Bống đốt mắt người nhìn bởi body chuẩn người mẫu hiện tại - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 13
Thật khó để nhận ra đây là cùng một người - Ảnh: Internet
Lột xác xinh đẹp khiến hot girl 'chạy dài', những cô gái chứng minh giảm cân là cách được sinh ra một lần nữa - Ảnh 14
Giảm cân đã giúp hot tiktoker có một màn 'vịt hóa thiên nga' chất lượng - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   hot girl giảm cân lột xác xinh đẹp

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