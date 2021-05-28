Người đẹp Thượng Hải 'nghiện' tập gym, dành 8 năm thanh xuân chỉ để 'đúc' dáng chuẩn 'đồng hồ cát'

Với 8 năm kiên trì luyện tập để giữ dáng không ngừng, người đẹp Thượng Hải - Lily khiến bao người 'choáng váng' thân hình săn chắc với ba vòng chuẩn đẹp.
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Vẻ hình thức luôn là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người. Người ta cho rằng đây là một yếu tố đầu tiên để đánh giá khách quan về một con người. Do vậy, một thân hình đẹp là cực kỳ cần thiết và mang lại nhiều cơ hội cho bản thân mình. Với người đẹp Thượng Hải - Lily cũng vậy, cô nàng đã dành tận 8 năm của mình chỉ để tập thể thao, giữ vóc dáng vô cùng chuẩn đẹp và săn chắc.
Cô gái đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) có biệt danh Lily hiện là huấn luyện viên thể hình có hơn 20 vạn người theo dõi trên trang mạng xã hội Weibo. Cô nàng sở hữu chiều cao ấn tượng là 1m70 với cân nặng 65kg, một vóc dáng chuẩn khiến vạn người mê. Cô từng tâm sự, mình đã phải rèn luyện thể hình với đa dạng bộ môn như tập gym, bơi lội, chạy bộ,... để có thể giữ mãi vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" như thế này.
Song song với việc tập luyện, người đẹp còn rất quan tâm về chuyện ăn uống của bản thân. Cô nàng luôn biết cách duy trì thực đơn khoa học và đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày để không bị lên ký. Đối với cô nàng, bữa sáng là quan trọng, không nên bỏ qua, ảnh hưởng không tốt đến quá trình trao đổi chất và việc tiêu thụ calo của cơ thể. Bữa trưa cô ăn tương đối và giảm dần vào bữa tối.
Là một người tập gym, Lily không ăn kiêng mà ăn hợp lý để cung cấp đủ năng lượng cho việc rèn luyện và xây dựng cơ bắp. Mỗi bữa ăn đều được cô tính toán kỹ lưỡng lượng calo, đảm bảo không nạp dư thừa.