Người đẹp Thượng Hải 'nghiện' tập gym, dành 8 năm thanh xuân chỉ để 'đúc' dáng chuẩn 'đồng hồ cát'

Vẻ hình thức luôn là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người. Người ta cho rằng đây là một yếu tố đầu tiên để đánh giá khách quan về một con người. Do vậy, một thân hình đẹp là cực kỳ cần thiết và mang lại nhiều cơ hội cho bản thân mình. Với người đẹp Thượng Hải - Lily cũng vậy, cô nàng đã dành tận 8 năm của mình chỉ để tập thể thao, giữ vóc dáng vô cùng chuẩn đẹp và săn chắc.

Cô gái đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) có biệt danh Lily hiện là huấn luyện viên thể hình có hơn 20 vạn người theo dõi trên trang mạng xã hội Weibo. Cô nàng sở hữu chiều cao ấn tượng là 1m70 với cân nặng 65kg, một vóc dáng chuẩn khiến vạn người mê. Cô từng tâm sự, mình đã phải rèn luyện thể hình với đa dạng bộ môn như tập gym, bơi lội, chạy bộ,... để có thể giữ mãi vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" như thế này.