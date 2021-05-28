Người đẹp Thượng Hải 'nghiện' tập gym, dành 8 năm thanh xuân chỉ để 'đúc' dáng chuẩn 'đồng hồ cát'

Nhịp sống trẻ 28/05/2021 07:02

Với 8 năm kiên trì luyện tập để giữ dáng không ngừng, người đẹp Thượng Hải - Lily khiến bao người 'choáng váng' thân hình săn chắc với ba vòng chuẩn đẹp.

Vẻ hình thức luôn là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người. Người ta cho rằng đây là một yếu tố đầu tiên để đánh giá khách quan về một con người. Do vậy, một thân hình đẹp là cực kỳ cần thiết và mang lại nhiều cơ hội cho bản thân mình. Với người đẹp Thượng Hải - Lily cũng vậy, cô nàng đã dành tận 8 năm của mình chỉ để tập thể thao, giữ vóc dáng vô cùng chuẩn đẹp và săn chắc. 

Cô gái đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) có biệt danh Lily hiện là huấn luyện viên thể hình có hơn 20 vạn người theo dõi trên trang mạng xã hội Weibo. Cô nàng sở hữu chiều cao ấn tượng là 1m70 với cân nặng 65kg, một vóc dáng chuẩn khiến vạn người mê. Cô từng tâm sự, mình đã phải rèn luyện thể hình với đa dạng bộ môn như tập gym, bơi lội, chạy bộ,... để có thể giữ mãi vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" như thế này. 

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Sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, cô nàng còn nổi bật với vóc dáng chuẩn đẹp - Ảnh: Weibo
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Người đẹp Thượng Hải thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe dáng 'bốc lửa' - Ảnh: Weibo
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Không chỉ gây ấn tượng bởi làn da nâu khỏe khoắn, người đẹp 'nghiện' thể thao còn sở hữu ba vòng gợi cảm - Ảnh: Weibo
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Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh trong phòng tập - Ảnh: Weibo
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Đối với cô nàng, bữa sáng là quan trọng nhất - Ảnh: Weibo
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Cô nàng chia sẻ tập gym chính là bước quan trọng để vòng 3 săn chắc và nở nang, với các bài tập khắt khe như squat hàng ngày - Ảnh: Weibo
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Vòng ba cực 'khủng' khiến hội chị em phải ghen tị - Ảnh: Weibo

Song song với việc tập luyện, người đẹp còn rất quan tâm về chuyện ăn uống của bản thân. Cô nàng luôn biết cách duy trì thực đơn khoa học và đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày để không bị lên ký. Đối với cô nàng, bữa sáng là quan trọng, không nên bỏ qua, ảnh hưởng không tốt đến quá trình trao đổi chất và việc tiêu thụ calo của cơ thể. Bữa trưa cô ăn tương đối và giảm dần vào bữa tối.

Là một người tập gym, Lily không ăn kiêng mà ăn hợp lý để cung cấp đủ năng lượng cho việc rèn luyện và xây dựng cơ bắp. Mỗi bữa ăn đều được cô tính toán kỹ lưỡng lượng calo, đảm bảo không nạp dư thừa.

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