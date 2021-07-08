Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao?

Sau hơn 5 năm nổi tiếng, cô bé Anastasia giờ đây đã lớn phổng phao, nhan sắc không hề khiến người hâm mộ thất vọng.
- Gái Việt lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 3 vòng sexy đến choáng ngợp, sang chảnh từ trong ‘trứng nước’
- Chan Than San - hotboy dẫn đầu trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ngày ấy bây giờ ra sao
Năm 2017, tờ Daily Mail bất ngờ đưa tin bé gái 6 tuổi người Nga - Anastasia Knyazeva với danh hiệu cô bé xinh đẹp nhất thế giới, ngay sau đó em được toàn cầu biết đến và vô cùng ngưỡng mộ.
Trước đó vào tháng 7 năm 2015, mẹ của cô bé đã chia sẻ những bức ảnh của con gái lên trang cá nhân. Anastasia nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp khác biệt với đôi mắt màu xanh biếc, thêm vào đó khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng như tuyết đã khiến cô trông như một búp bê.
Sau khi được tờ nhật báo hàng đầu nước Anh đưa tin, Anastasia lọt vào mắt xanh của các ông lớn trong ngành công nghiệp thời trang để rồi trở thành người mẫu đại diện cho nhiều nhãn hàng, thường xuyên xuất hiện trên các đoạn quảng cáo và phim ngắn. Cô bé còn xuất sắc góp mặt vào danh sách những người mẫu nhí đẹp nhất hành tinh chỉ một năm sau đó.
Trôi qua hơn 5 năm năm kể từ ngày nổi tiếng, Anastasia hiện tại đã lớn phổng phao, những đường nét trên khuôn mặt của cô bé “phát triển” theo hướng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ bên trong của cô vẫn khiến người nhìn bị mê hoặc như ngày nào.
Anastasia bây giờ đang tiếp tục công việc người mẫu, đáng khen là cô bé cân bằng được thời gian học, làm và vui chơi cùng gia đình như bao đứa trẻ khác. Tài khoản Instagram chính thức của Anastasia hiện tại đã có tới 1,2 triệu lượt theo dõi, không có gì khó khăn khi khẳng định cô bé sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.