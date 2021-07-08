Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao?

Sau hơn 5 năm nổi tiếng, cô bé Anastasia giờ đây đã lớn phổng phao, nhan sắc không hề khiến người hâm mộ thất vọng.

Năm 2017, tờ Daily Mail bất ngờ đưa tin bé gái 6 tuổi người Nga - Anastasia Knyazeva với danh hiệu cô bé xinh đẹp nhất thế giới, ngay sau đó em được toàn cầu biết đến và vô cùng ngưỡng mộ. Trước đó vào tháng 7 năm 2015, mẹ của cô bé đã chia sẻ những bức ảnh của con gái lên trang cá nhân. Anastasia nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp khác biệt với đôi mắt màu xanh biếc, thêm vào đó khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng như tuyết đã khiến cô trông như một búp bê.

Bức ảnh đầu tiên về Anastasia được mẹ cô bé đăng tải vào năm 2015 - Ảnh: Internet Đôi mắt xanh biếc đặc biệt của cô bé người Nga - Ảnh: Internet Anastasia xinh đẹp như búp bê - Ảnh: Internet Sau khi được tờ nhật báo hàng đầu nước Anh đưa tin, Anastasia lọt vào mắt xanh của các ông lớn trong ngành công nghiệp thời trang để rồi trở thành người mẫu đại diện cho nhiều nhãn hàng, thường xuyên xuất hiện trên các đoạn quảng cáo và phim ngắn. Cô bé còn xuất sắc góp mặt vào danh sách những người mẫu nhí đẹp nhất hành tinh chỉ một năm sau đó. Anastasia được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu cho thương hiệu của họ - Ảnh: Internet Cô bé xuất sắc lọt vào danh sách 5 người mẫu nhí đẹp nhất hành tinh năm 2018 - Ảnh : Internet Trôi qua hơn 5 năm năm kể từ ngày nổi tiếng, Anastasia hiện tại đã lớn phổng phao, những đường nét trên khuôn mặt của cô bé “phát triển” theo hướng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ bên trong của cô vẫn khiến người nhìn bị mê hoặc như ngày nào.

Anastasia càng lớn càng xinh đẹp - Ảnh: IGNV Cô bé vẫn đang làm người mẫu nhí cho nhiều nhãn hàng - Ảnh: IGNV Mẫu nhí nổi bật giữa những người bạn cùng trang lứa - Ảnh: IGNV Anastasia bây giờ đang tiếp tục công việc người mẫu, đáng khen là cô bé cân bằng được thời gian học, làm và vui chơi cùng gia đình như bao đứa trẻ khác. Tài khoản Instagram chính thức của Anastasia hiện tại đã có tới 1,2 triệu lượt theo dõi, không có gì khó khăn khi khẳng định cô bé sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

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