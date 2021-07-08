Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 08/07/2021 07:00

Sau hơn 5 năm nổi tiếng, cô bé Anastasia giờ đây đã lớn phổng phao, nhan sắc không hề khiến người hâm mộ thất vọng.

Năm 2017, tờ Daily Mail bất ngờ đưa tin bé gái 6 tuổi người Nga - Anastasia Knyazeva với danh hiệu cô bé xinh đẹp nhất thế giới, ngay sau đó em được toàn cầu biết đến và vô cùng ngưỡng mộ.

Trước đó vào tháng 7 năm 2015, mẹ của cô bé đã chia sẻ những bức ảnh của con gái lên trang cá nhân. Anastasia nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người bởi vẻ đẹp khác biệt với đôi mắt màu xanh biếc, thêm vào đó khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng như tuyết đã khiến cô trông như một búp bê.

Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 1
Bức ảnh đầu tiên về Anastasia được mẹ cô bé đăng tải vào năm 2015 - Ảnh: Internet
Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 2
Đôi mắt xanh biếc đặc biệt của cô bé người Nga - Ảnh: Internet
Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 3
Anastasia xinh đẹp như búp bê - Ảnh: Internet

Sau khi được tờ nhật báo hàng đầu nước Anh đưa tin, Anastasia lọt vào mắt xanh của các ông lớn trong ngành công nghiệp thời trang để rồi trở thành người mẫu đại diện cho nhiều nhãn hàng, thường xuyên xuất hiện trên các đoạn quảng cáo và phim ngắn. Cô bé còn xuất sắc góp mặt vào danh sách những người mẫu nhí đẹp nhất hành tinh chỉ một năm sau đó.

Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 4
Anastasia được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu cho thương hiệu của họ - Ảnh: Internet
Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 5
Cô bé xuất sắc lọt vào danh sách 5 người mẫu nhí đẹp nhất hành tinh năm 2018 - Ảnh : Internet

Trôi qua hơn 5 năm năm kể từ ngày nổi tiếng, Anastasia hiện tại đã lớn phổng phao, những đường nét trên khuôn mặt của cô bé “phát triển” theo hướng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ bên trong của cô vẫn khiến người nhìn bị mê hoặc như ngày nào.

Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 6
Anastasia càng lớn càng xinh đẹp - Ảnh: IGNV
Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 7
Cô bé vẫn đang làm người mẫu nhí cho nhiều nhãn hàng - Ảnh: IGNV
Nhan sắc của bé gái đẹp nhất thế giới 6 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 8
Mẫu nhí nổi bật giữa những người bạn cùng trang lứa - Ảnh: IGNV

Anastasia bây giờ đang tiếp tục công việc người mẫu, đáng khen là cô bé cân bằng được thời gian học, làm và vui chơi cùng gia đình như bao đứa trẻ khác. Tài khoản Instagram chính thức của Anastasia hiện tại đã có tới 1,2 triệu lượt theo dõi, không có gì khó khăn khi khẳng định cô bé sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

'Bỏng mắt' trước thân hình 'siêu thực', cơ bụng ngồn ngộn rãnh sâu hoắm của mỹ nhân có body đẹp nhất thế giới

'Bỏng mắt' trước thân hình 'siêu thực', cơ bụng ngồn ngộn rãnh sâu hoắm của mỹ nhân có body đẹp nhất thế giới

Kendall - cô gái có thân hình đẹp nhất thế giới vừa đăng tải trên trang cá nhân những bức ảnh với thân hình quyến rũ, nóng bỏng khiến dân tình dậy sóng vì vóc dáng quá đỗi hoàn hảo.

Xem thêm
Từ khóa:   cô bé đẹp nhất thế giới người mẫu nhí Anastasia

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'