Gái Việt lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 3 vòng sexy đến choáng ngợp, sang chảnh từ trong ‘trứng nước’

Nhịp sống trẻ 28/05/2021 05:41

Người đẹp Thảo Nhi Lê là hotgirl của giới nhà giàu Việt Nam với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm, quyến rũ. Nhờ vậy, cô nàng đã thu hút được khá nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội.

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, hiện đang là một Blogger khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người đẹp càng được quan tâm hơn khi cô nàng bất ngờ được “gọi tên” trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Vốn sở hữu một khuôn mặt khả ái, thân hình “nóng bỏng mắt”, cô nàng còn thu hút giới trẻ bởi phong cách thời trang toàn hàng hiệu sang trọng, vô cùng thời thượng và hiện đại. Không ít người ví von phong cách thời trang của cô như “tắc kè hoa” bởi sự đa phong cách mỗi khi xuất hiện.

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Người đẹp 9X từng lọt vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới - Ảnh: FBNV
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Mỹ nhân được nhiều người hâm mộ yêu thích bởi vẻ đẹp cá tính và sang chảnh - Ảnh: FBNV
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Cô nàng tự tin diện mốt 'tụt quần', hở hờ hững - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, loạt ảnh diện bikini hai mảnh của nàng người mẫu thu hút hàng nghìn lượt yêu thích của cộng đồng mạng. 

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Người đẹp sở hữu một thân hình 'tỉ lệ vàng' mà có lẽ rất nhiều cô gái đều mong muốn - Ảnh: FBNV
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Vòng eo 'con kiến' khiến không ít người 'lác mắt' - Ảnh: FBNV
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Hotgirl phô diễn đường cong gợi cảm khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa - Ảnh: FBNV

 

Hiện tại, người đẹp 9X đang sở hữu hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram bằng cách đăng các blog về thời trang, phong cách sống, làm đẹp và du lịch. Ngoài là một người ảnh hưởng trên cộng đồng mạng, cô nàng còn kinh doanh thời trang khá thành công.

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