Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình

Nhịp sống trẻ 08/07/2021 07:00

Hot girl Linh Rin - bạn gái của chàng thiếu gia Phillip Nguyễn khiến không ít chị em ganh tị khi tiết lộ những hành động lo lắng tinh tế mà người yêu dành cho mình.

Mới đây, Ngô Phương Linh đã đăng tải lên instagram cá nhân những hành động mà bạn trai làm cho mình. Ngay sau đó loạt ảnh này đã khiến dân tình rần rần ngưỡng mộ vì nó thể hiện tuyệt đối sự tinh tế, chu đáo của Phillip Nguyễn dành cho cô nàng.

Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình - Ảnh 1
Hot girl Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn - Ảnh: Internet

Cụ thể, anh chàng thiếu gia điển trai đã dọn dẹp, sắp xếp lại chỗ làm việc cho bạn gái, đặc biệt cẩn thận bọc lại tất cả các góc cạnh bàn, dùng keo dán đường viền ổ điện để tránh va đập và hạn chế tình trạng xây xước, bị thương. Chiếc ổ điện trước giờ vẫn “di động đây đó” nay đã được cố định tại một chỗ cho an toàn, không những vậy “chàng bạn trai quốc dân” còn trang trí nó thật đẹp mắt. Bên cạnh đó Phillip cũng không quên sắm sửa cho người yêu một lượng bút viết lớn để tha hồ làm việc.

Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình - Ảnh 2
Phillip Nguyễn dọn dẹp chỗ làm việc cho bạn gái - Ảnh: Internet
Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình - Ảnh 3
Anh chàng cẩn thận bọc lại các cạnh góc bàn và dán keo đường viền ổ điện - Ảnh : Internet
Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình - Ảnh 4
Những hành động này của thiếu gia họ Nguyễn làm bạn gái rất vui lòng - Ảnh: Internet

Trước đó Linh Rin đã nhiều lần “khoe” với dân tình được bạn trai yêu thương, chiều chuộng, đưa đi nghỉ dưỡng ở resort cao cấp và tặng những món đồ hiệu đắt giá. Khác với mọi lần, món quà tinh thần lần này mà Phillip dành cho người yêu khiến dân tình ganh tị hơn rất nhiều. 

Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình - Ảnh 5
Hot girl thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên người yêu - Ảnh: Internet
Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình - Ảnh 6
Linh Rin được bạn trai tặng chiếc đồng hồ Rolex đắt giá - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Linh Rin và Phillip Hot girl Linh Rin thiếu gia Phillip Nguyễn

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