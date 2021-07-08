Em chồng Tăng Thanh Hà - Phillip Nguyễn khiến dân tình ‘mê như điếu đổ’ với những hành động ấm áp như phim ngôn tình

Hot girl Linh Rin - bạn gái của chàng thiếu gia Phillip Nguyễn khiến không ít chị em ganh tị khi tiết lộ những hành động lo lắng tinh tế mà người yêu dành cho mình.
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Mới đây, Ngô Phương Linh đã đăng tải lên instagram cá nhân những hành động mà bạn trai làm cho mình. Ngay sau đó loạt ảnh này đã khiến dân tình rần rần ngưỡng mộ vì nó thể hiện tuyệt đối sự tinh tế, chu đáo của Phillip Nguyễn dành cho cô nàng.
Cụ thể, anh chàng thiếu gia điển trai đã dọn dẹp, sắp xếp lại chỗ làm việc cho bạn gái, đặc biệt cẩn thận bọc lại tất cả các góc cạnh bàn, dùng keo dán đường viền ổ điện để tránh va đập và hạn chế tình trạng xây xước, bị thương. Chiếc ổ điện trước giờ vẫn “di động đây đó” nay đã được cố định tại một chỗ cho an toàn, không những vậy “chàng bạn trai quốc dân” còn trang trí nó thật đẹp mắt. Bên cạnh đó Phillip cũng không quên sắm sửa cho người yêu một lượng bút viết lớn để tha hồ làm việc.
Trước đó Linh Rin đã nhiều lần “khoe” với dân tình được bạn trai yêu thương, chiều chuộng, đưa đi nghỉ dưỡng ở resort cao cấp và tặng những món đồ hiệu đắt giá. Khác với mọi lần, món quà tinh thần lần này mà Phillip dành cho người yêu khiến dân tình ganh tị hơn rất nhiều.