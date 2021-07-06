Nàng mẫu ảnh chuẩn con nhà người ta, không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập cực khủng

Cô gái 10x tài năng vừa làm mẫu ảnh cho các shop thời trang, vừa học song song hai chương trình đại học.

Đào Thu Trang hay còn được biết đến với cái tên Kelly Trang Dao sinh năm 2002, là mẫu ảnh gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp tại Hà Nội, bên cạnh đó cô nàng còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng khiến người khác không khỏi trầm trồ. Trong 12 năm học phổ thông, mẫu ảnh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc tham gia Tổ chức Thúc đẩy bình đẳng giới Việt Nam, là một lớp trưởng trách nhiệm, đoàn viên mẫu mực. Trong kỳ thi đại học năm 2020, Thu Trang một lần nữa khẳng định năng lực của mình khi đứng đầu toàn trường về điểm số khối C, cùng lúc nhận được học bổng của 2 nước Singapore và Trung Quốc.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Đào Thu Trang - Ảnh: Internet 10x xuất sắc dành được học bổng của Singapore và Thái Lan - Ảnh: Internet Mẫu ảnh xinh đẹp, tài giỏi chuẩn "con nhà người ta" - Ảnh: Internet Hot girl Hà Nội từng chia sẻ về ước mơ cũng như con đường học tập của mình rằng: “Năm 6 tuổi, khi được đến tham dự tiệc của đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia. Lúc đó, mình được mặc bộ áo dài đỏ giữa một nơi không phải Việt Nam và có rất nhiều bạn bè Quốc tế, sự khác biệt ấy khiến mình vô cùng hạnh phúc. Tuy khi ấy còn bé chưa biết gì nhiều, mình chỉ có ước mơ sau này lớn lên sẽ mặc áo dài Việt Nam đi khắp thế giới. Sau này lớn lên mới hiểu, học Quan hệ Quốc tế chính là nơi có thể giúp mình thực hiện ước mơ ấy.”

Hiện tại 10x tài năng đang là sinh viên Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao tại Học viện ngoại giao, bên cạnh đó cô còn đang theo học trực tuyến chương trình tiếng Trung của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh số 2 trước khi bước vào chuyên ngành. Nàng thơ Kelly Trang Dao khiến người khác không thể rời mắt với nhan sắc xinh đẹp, trong sáng - Ảnh: Internet Phải công nhận rằng cô nàng quá xinh đẹp - Ảnh: Internet Mẫu ảnh bên cạnh ekip làm việc cùng mình - Ảnh: Internet Học song song 2 chương trình đại học nên Thu Trang khó tránh được áp lực và số lượng bài vở lớn tuy nhiên hot girl rất biết cách sắp xếp, phân bổ thời gian. Ấn tượng hơn khi cô nàng còn tranh thủ những lúc rảnh để làm mẫu ảnh, phiên dịch online,... "Mình thấy nhiều khi công việc bận rộn khiến mình bị áp lực, nhưng việc có cuộc sống nhàn hạ lại khiến mình áp lực hơn cả. Trong tương lai, mình sẽ tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa. Mình mong ước sẽ được đến thật nhiều nơi để bản thân có thể học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn." - Thu Trang chia sẻ.

Hotgirl 'nấm lùn' 1m58 nhưng có số đo 'nét' người mẫu còn phải thua Kim Chi sở hữu gương mặt ngây thơ với mắt to, mũi cao cùng đôi môi chúm chím. Ngoài ra, cô còn có thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng 83-59-85.

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