Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh

Nhịp sống trẻ 05/07/2021 12:30

Cô nàng Sme Mai gây sốt với vòng eo 52cm ấn tượng, xuất sắc vượt mặt người đẹp Ngọc Trinh.

Sme Mai tên thật là Mai Phương Ngân, sinh năm 1995, hiện đang làm người mẫu tại TP HCM. Model được nhiều người biết đến bởi những bức hình khoe vòng eo “siêu thực”, có người còn đặt nghi vấn rằng cô đã chỉnh sửa ảnh để gây chú ý.

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 1
Vòng eo nhỏ đến khó tin của Sme Mai - Ảnh: Internet

 

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 2
Hot girl 8x gây bão với vóc dáng siêu thực - Ảnh: Internet

 

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 3
Thật không ngoa khi nói đây là 'vòng eo duy nhất' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên đây chính là body thật của Sme Mai, vì có ngoại hình khá cân đối từ trước nên Sme Mai không gặp nhiều khó khăn trong hành trình chinh phục vòng eo đáng ngưỡng mộ này. Hot girl 9x chia sẻ bản thân có niềm đam mê với nhảy thay vì các bộ môn như gym hay yoga và chính sở thích “lành mạnh” này đã giúp cô giảm mỡ thừa một cách hiệu quả, cơ thể từ đó trở nên săn chắc, dẻo dai hơn.

Về chế độ ăn uống, Sme Mai cho biết cô thường sử dụng thực phẩm nhiều chất xơ như khoai lang, rau quả trong khẩu phần của mình, nếu thèm ăn vào ban đêm thì nhai kẹo cao su.

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 4
Cô nàng rất chịu khó luyện tập để có được thân hình săn chắc - Ảnh: Internet

 

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 5
Body như thế này mà không làm model thì thật uổng phí - Ảnh: Internet

 

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 6
Người mẫu tự tin pose dáng 'khắp phố phường' - Ảnh: Internet

Nhờ có body thu hút cùng gương mặt xinh đẹp, Sme khá thành công với công việc mẫu lookbook và có cơ hội trở thành người mẫu độc quyền cho công ty lớn. Model chia sẻ bản thân muốn trở thành một Vlogger trong tương lai để có thể chia sẻ kiến thức về thời trang, du lịch,... đến với tất cả mọi người.

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 7
Sme Mai xinh đẹp khó cưỡng - Ảnh: Internet

 

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 8
Sme là một quý cô sành điệu - Ảnh: Internet

 

 

Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh - Ảnh 9
Hot girl rất biết lựa chọn trang phục để khoe vòng eo con kiến của mình - Ảnh: Internet






Từ ngây thơ đến sexy gợi cảm, hot girl Võ Ngọc Trân thiêu đốt mọi ánh nhìn bởi vòng 1 căng tròn ‘cực phẩm’ cùng vòng eo con kiến ‘siêu thực’

Từ ngây thơ đến sexy gợi cảm, hot girl Võ Ngọc Trân thiêu đốt mọi ánh nhìn bởi vòng 1 căng tròn ‘cực phẩm’ cùng vòng eo con kiến ‘siêu thực’

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Từ khóa:   vòng eo con kiến hot girl người mẫu

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