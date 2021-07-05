Tròn xoe mắt với hot girl sở hữu vòng eo 52cm vượt mặt Ngọc Trinh

Sme Mai tên thật là Mai Phương Ngân, sinh năm 1995, hiện đang làm người mẫu tại TP HCM. Model được nhiều người biết đến bởi những bức hình khoe vòng eo “siêu thực”, có người còn đặt nghi vấn rằng cô đã chỉnh sửa ảnh để gây chú ý.

Tuy nhiên đây chính là body thật của Sme Mai, vì có ngoại hình khá cân đối từ trước nên Sme Mai không gặp nhiều khó khăn trong hành trình chinh phục vòng eo đáng ngưỡng mộ này. Hot girl 9x chia sẻ bản thân có niềm đam mê với nhảy thay vì các bộ môn như gym hay yoga và chính sở thích “lành mạnh” này đã giúp cô giảm mỡ thừa một cách hiệu quả, cơ thể từ đó trở nên săn chắc, dẻo dai hơn.

Về chế độ ăn uống, Sme Mai cho biết cô thường sử dụng thực phẩm nhiều chất xơ như khoai lang, rau quả trong khẩu phần của mình, nếu thèm ăn vào ban đêm thì nhai kẹo cao su.

Cô nàng rất chịu khó luyện tập để có được thân hình săn chắc - Ảnh: Internet

Body như thế này mà không làm model thì thật uổng phí - Ảnh: Internet

Người mẫu tự tin pose dáng 'khắp phố phường' - Ảnh: Internet

Nhờ có body thu hút cùng gương mặt xinh đẹp, Sme khá thành công với công việc mẫu lookbook và có cơ hội trở thành người mẫu độc quyền cho công ty lớn. Model chia sẻ bản thân muốn trở thành một Vlogger trong tương lai để có thể chia sẻ kiến thức về thời trang, du lịch,... đến với tất cả mọi người.

Sme Mai xinh đẹp khó cưỡng - Ảnh: Internet

Sme là một quý cô sành điệu - Ảnh: Internet

Hot girl rất biết lựa chọn trang phục để khoe vòng eo con kiến của mình - Ảnh: Internet











