Đã giàu còn đẹp, ‘tiểu thư phố cổ’ phủ kín Instagram bằng body ‘rực lửa’ khoe 3 vòng ‘căng đét’ ai cũng phát mê

Nhịp sống trẻ 05/05/2021 17:03

Phạm Thạch Thảo là tên thật của cô nàng được cư dân mạng mệnh danh là "tiểu thư Phố cổ". Ông nội cô nàng là chủ nhà vườn cổ duy nhất ở phố cổ Hà Nội. Ngoài gia thế khủng, điều khiến cư dân mạng trầm trồ chính là hình thể nóng bỏng và săn chắc của người đẹp.

Thời gian gần đây, Thạch Thảo (SN 1996) là cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất. Cô nàng được cư dân mạng ưu ái gọi là "tiểu thư Phố cổ" bởi căn nhà mà ông nội Thạch Thảo sở hữu là một ngôi nhà vườn cổ duy nhất ở khu phố cổ Hà Nội. Không những thế, căn nhà ấy còn có diện tích lên đến 300m2 khiến nhiều người bất ngờ.

Tiểu thư sinh năm 1996 sở hữu body cực kỳ nóng bỏng và săn chắc mà nhiều cô gái ao ước. Vòng 3 đầy đặn, vòng 2 phẳng lì và làn da rám nắng là điểm khác biệt giữa Thạch Thảo và đại đa số hotgirl khác. Trong khi các người đẹp hiện nay ưa chuộng da trắng hồng thì các bức ảnh của Thạch Thảo lại nổi bật với làn da ngăm đen, rám nắng vô cùng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

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Tiểu thư sinh năm 1996 sở hữu body cực kỳ nóng bỏng và săn chắc mà nhiều cô gái ao ước - Ảnh: Instagram @ti.talia 
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Vòng 3 đầy đặn, vòng 2 phẳng lì giúp Thạch Thảo tự tin diện bikini khoe body hút mắt - Ảnh: Instagram @ti.talia
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Làn da rám nắng khiến cô nàng trở nên khác biệt so với các hot girl khác - Ảnh: Instagram @ti.talia
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Body của Thạch Thảo đúng là không thể chê vào đâu được - Ảnh: Instagram @ti.talia

Không chỉ có body chuẩn, khuôn mặt của Thạch Thảo cũng được xếp vào hàng mỹ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười tỏa nắng đã giúp cô nàng ghi điểm với cộng đồng mạng, nhiều cư dân mạng cho rằng Thạch Thảo trông trẻ hơn so với tuổi thật.

Trên trang cá nhân của mình, Thạch Thảo rất chăm chỉ tương tác với mọi người, thường xuyên đăng ảnh diện bikini khoe thần thái và hình thể không khác gì người mẫu ảnh.

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Thạch Thảo rất chăm chỉ tương tác với mọi người, thường xuyên đăng ảnh diện bikini khoe thần thái và hình thể - Ảnh: Instagram @ti.talia
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Vẻ ngoài xinh xắn cùng nụ cười tỏa nắng giúp Thạch Thảo ghi điểm trong mắt cư dân mạng - Ảnh: Instagram @ti.talia

Được biết, Phạm Thạch Thảo đang sinh sống ở Đà Nẵng và làm công việc quản lý khách sạn, bán nước hoa online. Mặc dù có gia thế khủng "chống lưng", nhưng cô nàng lại không có ý định dựa dẫm gia đình mà muốn "tự lực cánh sinh".

Thạch Thảo bộc bạch: "Ham học hỏi, tích lũy nhiều kiến thức, đặc biệt là kiến thức xã hội mới là thứ khiến con người tự tin và trưởng thành hơn. Còn gia đình là để không ai bị bỏ lại phía sau. Mình chỉ đặt mục tiêu rõ ràng mà mình có thể làm được, để không làm phiền và sống có trách nhiệm với gia đình".

Không cần hở bạo, nữ streamer này vẫn khiến tất cả phải trầm trồ bởi nhan sắc lẫn body cực phẩm

Không cần hở bạo, nữ streamer này vẫn khiến tất cả phải trầm trồ bởi nhan sắc lẫn body cực phẩm

Không chỉ có thân hình căng đét đầy gợi cảm với 3 vòng siêu chuẩn, hot streamer này còn sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp.

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