'Phát hỏa' với những 'nữ tướng' trong làng streamer khiến dân tình 'rạo rực' mỗi khi xuất hiện

Hai cô gái đang "làm mưa làm gió" trong giới nữ streamer, thu hút sự yêu mến của nhiều người hâm mộ nhờ vẻ ngoài xinh xắn và nóng bỏng của mình.
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Đầu tiên, trong làng nữ streamer, không ai có thể không nhắc đến Mai Dora. Cô nàng tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai, sinh năm 1995 và hiện tại đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Xuất phát điểm là một cô gái học ngân hàng nhưng Mai Dora rẽ ngang sang lĩnh vực nghệ thuật và đã lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất của một kênh Youtube năm 2017. Từ đó, người đẹp trở thành một gương mặt sáng giá trong làng mẫu ảnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách "đốt mắt" người nhìn. Song song đó, người đẹp còn có những tài lẻ như khả năng hát hay và nhảy đẹp. Bằng chứng là những video hát cover của tại channel Youtube cá nhân đạt hàng nghìn lượt xem và nhận được nhiều lời khen, lời động viên từ người hâm mộ.
Không chỉ là một streamer nổi tiếng, cô nàng hiện cũng đang lấn sân sang vai trò diễn viên. Người đẹp đã tham gia rất nhiều những bộ phim sitcom, MV quảng cáo và người mẫu.
Gia nhập đường đua "hở bạo" tiếp theo, không ai khác chính là cô nàng Heli A. Cô nàng tên thật là Trần Trang Nhung, là một streamer kiêm người mẫu ảnh. Gương mặt xinh đẹp, cá tính với đôi mắt to tròn cùng vóc dáng 'nóng rực lửa' thực sự khiến Heli A trở thành một nhân tố vô cùng tiềm năng dù mới gia nhập làng Streamer Việt.
Hiện tại, người đẹp đã nhận được nhiều sự chú ý và thu hút được một lượng người hâm mộ không nhỏ nhờ vào nhan sắc xinh đẹp cùng lối nói chuyện, dẫn dắt vô cùng hài hước và đáng yêu.