'Phát hỏa' với những 'nữ tướng' trong làng streamer khiến dân tình 'rạo rực' mỗi khi xuất hiện

Đầu tiên, trong làng nữ streamer, không ai có thể không nhắc đến Mai Dora. Cô nàng tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai, sinh năm 1995 và hiện tại đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Xuất phát điểm là một cô gái học ngân hàng nhưng Mai Dora rẽ ngang sang lĩnh vực nghệ thuật và đã lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất của một kênh Youtube năm 2017. Từ đó, người đẹp trở thành một gương mặt sáng giá trong làng mẫu ảnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách "đốt mắt" người nhìn. Song song đó, người đẹp còn có những tài lẻ như khả năng hát hay và nhảy đẹp. Bằng chứng là những video hát cover của tại channel Youtube cá nhân đạt hàng nghìn lượt xem và nhận được nhiều lời khen, lời động viên từ người hâm mộ.