Cư dân mạng 'ráo riết' truy tìm 'thiên thần khẩu trang' xứ Hàn và cái kết

Nhịp sống trẻ 04/05/2021 07:29

Một nữ cổ động viên đang gây chú ý vì hình ảnh đẹp mà cô ấy sở hữu, ngay cả khi cô nàng đeo khẩu trang.

Woo Soo Han được xem là 1 hot girl Hàn Quốc mới nổi. Cô gái trẻ sinh năm 2001 đang trở thành gương mặt được cư dân mạng Hàn Quốc truy tìm thông tin bởi vẻ ngoài giống thần tượng của mình. Mặc dù trong suốt các trận thi đấu bóng chày, cô nàng chỉ xuất hiện với khuôn mặt được che phủ bởi một chiếc khẩu trang, nhưng người hâm mộ vẫn bị mê hoặc bởi đôi mắt "biết nói" và tính cách hoạt bát của cô nàng.

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Cô nàng gây chú ý với mọi người xung quanh ngay cả khi đeo khẩu trang - Ảnh IGNV
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Không chỉ bởi đôi mắt long lanh mà người xem còn ấn tượng với tích cách hoạt bát của cô - Ảnh IGNV

Cô nàng vừa bước sang độ tuổi 20 tuổi, đang là cổ động viên của đội bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc LG Twins, cũng như đội bóng rổ chuyên nghiệp DB Promy. Những bức ảnh của Woo Soo Han hiện đang lan truyền nhanh như "tên lửa" trên các trang mạng, diễn đàn lớn ở Hàn Quốc, độ phủ sóng không thể bàn cãi. 

Khi lượng người hâm mộ của cô ngày càng tăng, cư dân mạng không thể không tự hỏi đằng sau chiếc khẩu trang ấy, khuôn mặt của cô sẽ trông như thế nào. Sau khi đào bới liên tục, nhiều người đã có thể tìm thấy các tài khoản mạng xã hội của cô ấy, bao gồm cả trang Instagram của cô ấy. Không ai không khỏi ngạc nhiên rằng Woo Soo Han cũng rất xinh đẹp và sở hữu dáng vóc cao ráo chuẩn như những người mẫu ảnh của Hàn Quốc.

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Cô nàng chỉ vừa mới tròn 20 tuổi vào năm nay - Ảnh IGNV
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Cô nàng vẫn rất xinh xắn ngay cả khi không đeo khẩu trang - Ảnh IGNV
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Không chỉ sở hữu một gương mặt khả ái, người đẹp còn có thân hình cao ráo, xinh đẹp - Ảnh IGNV

Cô nàng hiện vẫn chỉ là một tân binh, mới bắt đầu ước mơ trở thành nữ cổ động viên chuyên nghiệp của mình chỉ vài tháng trước. Lần đầu tiên cô ra mắt với đội bóng rổ DB Promy và sau này, cô tham gia đội cổ vũ bóng chày LG Twins.

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