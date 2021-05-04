Cư dân mạng 'ráo riết' truy tìm 'thiên thần khẩu trang' xứ Hàn và cái kết

Woo Soo Han được xem là 1 hot girl Hàn Quốc mới nổi. Cô gái trẻ sinh năm 2001 đang trở thành gương mặt được cư dân mạng Hàn Quốc truy tìm thông tin bởi vẻ ngoài giống thần tượng của mình. Mặc dù trong suốt các trận thi đấu bóng chày, cô nàng chỉ xuất hiện với khuôn mặt được che phủ bởi một chiếc khẩu trang, nhưng người hâm mộ vẫn bị mê hoặc bởi đôi mắt "biết nói" và tính cách hoạt bát của cô nàng.

Cô nàng gây chú ý với mọi người xung quanh ngay cả khi đeo khẩu trang - Ảnh IGNV

Không chỉ bởi đôi mắt long lanh mà người xem còn ấn tượng với tích cách hoạt bát của cô - Ảnh IGNV

Cô nàng vừa bước sang độ tuổi 20 tuổi, đang là cổ động viên của đội bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc LG Twins, cũng như đội bóng rổ chuyên nghiệp DB Promy. Những bức ảnh của Woo Soo Han hiện đang lan truyền nhanh như "tên lửa" trên các trang mạng, diễn đàn lớn ở Hàn Quốc, độ phủ sóng không thể bàn cãi.