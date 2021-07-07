Trần Đức Bo tiết lộ ba mẹ không biết chuyện cậu là người song tính, chỉ nghĩ vì công việc nên mới như vậy

Nhịp sống trẻ 07/07/2021 12:30

Mới đây “công chúa mèo méo meo mèo meo” tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ chuyện chưa dám come out giới tính với ba mẹ vì ai cũng nghĩ họ từ lâu đã biết rõ chuyện này.

Trần Đức Bo dường như đã là một cái tên quá quen thuộc với cư dân mạng, người nổi lên với những hình ảnh gây sốc, những đoạn clip khoe thân phản cảm nhận nhiều chỉ trích. Anh chàng thường xuyên xuất hiện trong bộ dạng giả gái cùng lớp makeup rất chuyên nghiệp, chỉn chu nên trong suy nghĩ của hầu như tất cả mọi người, Đức Bo là gay (đồng tính nam).

Tuy nhiên trong bài phỏng vấn gần đây, “công chúa mèo” lại công khai mình là Bixesual (người thích cả 2 giới tính) khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, trước đó anh chàng cũng đã làm dân tình “đảo điên” một lần khi ứng tuyển cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới. 

Trần Đức Bo tiết lộ ba mẹ không biết chuyện cậu là người song tính, chỉ nghĩ vì công việc nên mới như vậy - Ảnh 1
Trần Đức Bo xuất hiện trong ngoại hình giả gái "rất nuột" - Ảnh: Internet
Trần Đức Bo tiết lộ ba mẹ không biết chuyện cậu là người song tính, chỉ nghĩ vì công việc nên mới như vậy - Ảnh 2
'Công chúa mèo méo meo' với những hành động khó hiểu - Ảnh: Internet
Trần Đức Bo tiết lộ ba mẹ không biết chuyện cậu là người song tính, chỉ nghĩ vì công việc nên mới như vậy - Ảnh 3
Không ai nghĩ rằng anh chàng này cũng thích con gái - Ảnh: Internet

Đặc biệt mới đây nhất, khi được một bạn cư dân mạng hỏi về thời gian quyết định come out (công khai) với ba mẹ vì ai cũng nghĩ Bo thể hiện rõ như vậy thì gia đình hẳn đã biết từ lâu tuy nhiên anh chàng nhẹ nhàng chia sẻ rằng: 

“Đến tận bây giờ ba mẹ của anh vẫn chưa biết anh là Bixesual, ba mẹ anh nghĩ anh chỉ vì công việc nên mới như vậy thôi. Với lại anh cũng không đủ dũng khí để đứng trước mặt đấng sinh thành và nói rằng con là như vậy. Anh sợ lắm.”

Trần Đức Bo tiết lộ ba mẹ không biết chuyện cậu là người song tính, chỉ nghĩ vì công việc nên mới như vậy - Ảnh 4
Trần Đức Bo trả lời việc chưa come out với gia đình - Ảnh: Chụp màn hình
Trần Đức Bo tiết lộ ba mẹ không biết chuyện cậu là người song tính, chỉ nghĩ vì công việc nên mới như vậy - Ảnh 5
Anh chàng từng chia sẻ về quá trình từ thẳng thành cong trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet
Trần Đức Bo tiết lộ ba mẹ không biết chuyện cậu là người song tính, chỉ nghĩ vì công việc nên mới như vậy - Ảnh 6
Trong một lần phỏng vấn gần đây, Đức Bo từng nói mình thích con gái và sau này sẽ cưới vợ khiến dân tình hoang mang - Ảnh: Internet

Đã nhiều lần Trần Đức Bo gây “sóng gió” khi thẳng thắn nói về xu hướng tình dục của mình khi phỏng vấn cá nhân, thậm chí ngay trên sóng truyền hình thế nhưng ở lần chia sẻ này, nhiều người đặc biệt là cộng đồng LGBT tỏ ra đồng cảm với chàng trai vì không phải gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận, thấu hiểu cho vấn đề này của con mình.

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Từ khóa:   Trần Đức Bo Hoa hậu chuyển giới Come out

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