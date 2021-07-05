Hậu Hoàng đổi style mừng tuổi mới khiến ai nấy đều trầm trồ, riêng Mũi Trưởng Long lại lặn mất tăm

Nếu thường xuyên theo dõi youtuber Hậu Hoàng và là người từng ship cho cặp đôi Long - Hậu của Sao Nhập Ngũ thì ắt hẳn bạn đã quá quen với hình ảnh lầy lội, lối nói chuyện tưng tửng của cô nàng, phong cách thời trang toàn quần jeans và áo phông rộng của Hậu Hoàng dường như cũng đã “mòn” trong trí nhớ người hâm mộ.

Bởi vì lẽ này mà khi thấy những ảnh hình nàng “du túp bê” vừa đăng tải không ít người đã há hốc mồm và hết lời khen ngợi. Diện trên mình chiếc đầm hoa 2 dây tinh tế, thêm chút má phấn môi son, Hậu Hoàng tạo dáng vô cùng quyến rũ trước ống kính của người bạn thân Khánh Vân. Mái tóc dài bồng bềnh và thân hình chuẩn “mình hạc xương mai” bị giấu kỹ bấy lâu hôm nay có dịp lộ diện đã biến cô nàng thành người con gái hoàn toàn khác, vô cùng xinh đẹp và dịu dàng.