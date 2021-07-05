Hậu Hoàng đổi style mừng tuổi mới khiến ai nấy đều trầm trồ, riêng Mũi Trưởng Long lại lặn mất tăm

Nhịp sống trẻ 05/07/2021 22:24

Khiến dân tình rầm rộ từ qua nay là cô nàng nhỏ xinh của Sao Nhập Ngũ - Hậu Hoàng với trang phục và kiểu makeup quyến rũ lạ thường mừng tuổi mới.

Nếu thường xuyên theo dõi youtuber Hậu Hoàng và là người từng ship cho cặp đôi Long - Hậu của Sao Nhập Ngũ thì ắt hẳn bạn đã quá quen với hình ảnh lầy lội, lối nói chuyện tưng tửng của cô nàng, phong cách thời trang toàn quần jeans và áo phông rộng của Hậu Hoàng dường như cũng đã “mòn” trong trí nhớ người hâm mộ.

Bởi vì lẽ này mà khi thấy những ảnh hình nàng “du túp bê” vừa đăng tải không ít người đã há hốc mồm và hết lời khen ngợi. Diện trên mình chiếc đầm hoa 2 dây tinh tế, thêm chút má phấn môi son, Hậu Hoàng tạo dáng vô cùng quyến rũ trước ống kính của người bạn thân Khánh Vân. Mái tóc dài bồng bềnh và thân hình chuẩn “mình hạc xương mai” bị giấu kỹ bấy lâu hôm nay có dịp lộ diện đã biến cô nàng thành người con gái hoàn toàn khác, vô cùng xinh đẹp và dịu dàng.

Hậu Hoàng đổi style mừng tuổi mới khiến ai nấy đều trầm trồ, riêng Mũi Trưởng Long lại lặn mất tăm - Ảnh 1
Hậu Hoàng như thế này thật không quen mắt nhưng nhìn thì thích lắm - Ảnh: Internet

Kèm theo bộ ảnh chất lượng làm dân tình dậy sóng của mình, nàng thơ Sao Nhập Ngũ viết:

“Hậu Hoàng 26 tuổi. Bình thường là cô bé 16 tuổi rồi, hôm nay sinh nhật cho tui trưởng thành tí nhé mọi người.”

Dưới phần bình luận, hàng nghìn người đã dành những lời chúc tốt đẹp đến Thúy Hậu, bên cạnh đó cũng không quên khen ngợi phong cách mới mẻ này của cô. Điều đáng chú ý là nhân vật quan trọng nhất được fan “đẩy thuyền” bấy lâu với youtuber vẫn chưa thấy xuất hiện. Vốn là người theo dõi Hậu Hoàng sát sao và chăm chỉ bình luận nên sự chậm trễ trong dịp đặc biệt này của Mũi Trưởng Long khiến nhiều người sốt sắng. Tuy nhiên có lẽ anh chàng đã nhắn tin riêng hoặc bận công việc nên mới như vậy.

Hậu Hoàng đổi style mừng tuổi mới khiến ai nấy đều trầm trồ, riêng Mũi Trưởng Long lại lặn mất tăm - Ảnh 2
Cô gái nhỏ bé này là một trong những nữ chiến binh mùa 11 của chương trình Sao Nhập Ngũ - Ảnh: Internet
Hậu Hoàng đổi style mừng tuổi mới khiến ai nấy đều trầm trồ, riêng Mũi Trưởng Long lại lặn mất tăm - Ảnh 3
Người hâm mộ từng nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi dễ thương này - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   youtuber sinh nhật Hậu Hoàng

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