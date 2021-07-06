“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online

Nhịp sống trẻ 06/07/2021 07:00

Trần Thanh Tâm khiến dân tình không tin vào mắt mình khi xuất hiện tại The Face Online với diện mạo mới và thành tích đạt được.

Nổi lên từ câu thả thính “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ” sau đó gây ra nhiều tranh cãi với loạt drama nhan sắc và phát ngôn gây sốc, Trần Thanh Tâm bất ngờ xuất hiện tại The Face Online 2021 qua một thời gian im hơi lặng tiếng.

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online - Ảnh 1
Trần Thanh Tâm trong clip dậy sóng "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ,..." - Ảnh: Internet
“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online - Ảnh 2
Hot girl lộ nhan sắc gây thất vọng khi đóng MV - Ảnh: Internet

Ở lần “ra mắt” đầu tiên với các huấn luyện viên và cố vấn, Thanh Tâm hoàn toàn gây ấn tượng với chiếc đầm xanh khoe được đôi vai trần gợi cảm cùng lối makeup trẻ trung, nhẹ nhàng, tiết mục múa của cô nàng ngay sau đó cũng làm nhiều người thích thú.

“Tôi quyết định tham dự cuộc thi vì muốn thể hiện tài năng của mình và muốn chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là một bánh bèo vô dụng và hy vọng khán giả chấp nhận những hình ảnh mà tôi đang theo đuổi" - Thanh Tâm chia sẻ.

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online - Ảnh 3
10x xuất hiện xinh đẹp tại The Face Online - Ảnh: Internet
“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online - Ảnh 4
Cô nàng chia sẻ lý do đến với cuộc thi - Ảnh: Internet
“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online - Ảnh 5
Trần Thanh Tâm tự tin thực hiện thử thách - Ảnh: Internet

Ở cuộc thi lần này Thanh Tâm được đánh giá là một thí sinh tiềm năng bởi nhan sắc thăng hạng, thần thái ấn tượng cùng lối ứng xử linh hoạt, khéo léo. Quả nhiên, thành công luôn mỉm cười với những người biết cố gắng, khép lại cuộc thi, “hot girl trứng rán” ngày ấy trở thành 1 trong 3 thí sinh chiến thắng, bước thẳng vào vòng chọn đội của phiên bản The Face Vietnam chính thức. 

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online - Ảnh 6
Hot girl xuất sắc chiến thắng The Face Online - Ảnh: Internet
“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online - Ảnh 7
Hình ảnh lần này của Trần Thanh Tâm được dân tình khen ngợi - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng lúc bấy giờ đã mở lòng với Thanh Tâm hơn đồng thời ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cô nàng trong thời gian qua. Được biết sau khi chắc suất có mặt trong The Face Vietnam chính thức, 10x đã nhanh chóng đăng ký tham gia cuộc thi Miss Fitness Star Vietnam (Hoa khôi ngôi sao thể thao Việt Nam).

Có thể nói rằng việc tham gia The Face Online đã mở ra cho Thanh Tâm nhiều cơ hội mới, giúp cô thay đổi hình ảnh và dành được sự quan tâm tích cực từ cộng đồng mạng. Cùng chúc cho cô gái trẻ ngày càng xinh đẹp và đạt được thành công trong tương lai.

“Hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm gây bất ngờ với diện mạo khi tham gia The Face Online - Ảnh 8
Cùng chúc cho cô gái trẻ đạt được nhiều thành công trong tương lai - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   hot girl trứng rán The Face Online xinh đẹp

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