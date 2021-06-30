3 nữ tiếp viên hàng không nhan sắc “thượng thừa” còn có chồng 'soái ca' lại giàu có

Xuất thân là một tiếp viên hàng không có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng cân đối, Vũ Ngọc Châm không ngần ngại đăng ký tham gia và liên tục xuất hiện trên các chương trình nổi đình nổi đám như The Look, Người Ấy Là Ai. Gái xinh được nhiều người biết đến và đem lòng hâm mộ. Vào thời điểm ấy cô nàng từng tiết lộ được đại gia đi xe Lexus theo đuổi để rồi hiện tại đã trở thành vợ của anh chàng CEO tài năng và giàu có này.

Diện trên mình những bộ trang phục mỏng nhẹ nhưng không kém phần tinh tế, người phụ nữ của tổng giám đốc tự tin khoe đường cong, vòng 1 nóng bỏng cùng đôi chân thon gọn đến khó tin khiến dân tình hết lời khen ngợi.

Mới đây, Vũ Ngọc Châm bất ngờ tung ảnh throwback khoe dáng khi đang mang bầu 25 tuần khiến bao người ngỡ ngàng. Dù đang trong giai đoạn thai kỳ nhưng trông cô nàng không hề có dấu hiệu xuống sắc, ngược lại còn giữ cho mình phong độ “đỉnh chóp”.

Cựu tiếp viên hàng không chính thức 'theo chồng về dinh' - Ảnh: Internet

Cô nàng tự tin khoe dáng khi mang thai tuần thứ 25 - Ảnh: Internet

Tiên Paris

Tiên Paris từng là tiếp viên hàng không của Việt Nam tuy nhiên sau khi kết hôn với chồng đại gia, người đẹp quyết định giã từ không trung, sang Úc định cư cùng “phu quân” và sinh được hai người con một trai một gái. Nhìn loạt ảnh mà nàng cựu tiếp viên đăng tải hằng ngày, ít ai ngờ được cô đã bước qua tuổi 40 bởi nhan sắc “thượng thừa” và gu thời trang đỉnh cao cô sở hữu.

Vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của Tiên Paris - Ảnh: Internet

Nàng cựu tiếp viên thật sự là một quý cô sang chảnh hết nấc - Ảnh : Internet

Tiên Paris là mẫu phụ nữ lý tưởng của nhiều người: độc lập, tài năng và xinh đẹp. Không ỷ lại vào chồng, người đẹp gốc Đà Lạt tự kinh doanh thời trang, có riêng cho mình nhãn hiệu kính cao cấp, thoải mái hưởng thụ cuộc sống xa hoa, giàu có bên trời Tây. Mọi thứ ở Tiên Paris đều toát lên thần thái sang trọng và cực kỳ tinh tế chính vì vậy cô rất được giới mộ điệu quan tâm dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Nhan sắc không thua kém bất kỳ một celeb nào của Tiên Paris - Ảnh: Internet

Cô nàng tự tin khoe dáng cùng gu thời trang đỉnh cao -Ảnh : Internet

Châu Lê Thu Hằng (Hằng Châu)

Trong nhiều năm qua, có lẽ những tín đồ thời trang Việt Nam đã quá quen với cái tên Hằng Châu. Hằng Châu vốn là tiếp viên hàng không hạng thương gia, sau 14 năm gắn bó với bầu trời, từ năm 2018 người đẹp bỗng rẽ hướng theo đuổi đam mê thời trang và trở thành một fashionista nổi tiếng.

Phải khẳng định rằng Hằng Châu rất may mắn vì bên cạnh xinh đẹp, tài năng cô còn có được ông xã đại gia hết lòng yêu thương, chiều chuộng. Đặc biệt, hai vợ chồng nàng cựu tiếp viên rất được lòng dân tình khi thường xuyên tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa.

Hằng Châu đẹp tinh tế trong bộ váy ấn tượng - Ảnh: Internet

Nàng cựu tiếp viên xinh đẹp trong mọi khung hình - Ảnh: Internet

Từng đối mặt với tin đồn đổi đời nhờ có đại gia chống lưng, trong một lần người đẹp đã thẳng thắn chia sẻ: “Mặc dù ông xã khá giả nhưng tôi vẫn làm chủ tài chính thông qua các công việc kinh doanh riêng về chuỗi spa. Tôi và anh quen nhau vì sự hiểu ý nhau và có chung mục đích là từ thiện. Chính vì thế, để nói có đại gia chống lưng thì có lẽ không đúng vì cả hai đều hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống gia đình. Tôi là mẫu người phụ nữ hiện đại, muốn bản thân mình phải làm gì đó vượt qua ranh giới của chữ "cái bóng", chính vì thế ông xã tôi rất ủng hộ và luôn tạo điều kiện để tôi phát triển bản thân".

Châu Lê Thu Hằng cùng con gái diện đồ đôi - Ảnh: Internet